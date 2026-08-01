Sacha Boey kembali ke FC Bayern München pada musim panas ini setelah masa peminjamannya di Galatasaray Istanbul. Namun, kembalinya pemain Prancis itu ke Isar tampaknya bukan karena sang juara Turki sudah tak lagi berminat kepadanya, melainkan karena regulasi skuad di Süper Lig menghalangi transfer permanen.

Seperti dilaporkan Bild, Galatasaray pada dasarnya siap memulangkan Boey dengan nilai transfer antara 10 hingga 15 juta euro. Namun, karena aturan pemain asing, klub itu hanya memiliki satu slot tersisa untuk pemain asing. Karena slot tersebut diproyeksikan untuk posisi lain, Galatasaray pada akhirnya memutuskan untuk tidak merekrut bek kanan tersebut.

FC Bayern: Peminat untuk Sacha Boey masih belum terlihat

Di FC Bayern, Boey kini juga sudah tak punya perspektif secara olahraga. Direktur olahraga Max Eberl belum lama ini menegaskan bahwa sang juara rekor terbuka untuk menjual Boey, Bryan Zaragoza, dan Joao Palhinha. "Kami punya tiga pemain, yakni Sacha, Bryan, dan Joao, yang sangat terbuka untuk kami lepas," ujar Eberl dalam sesi bersama media. Pria 51 tahun itu lalu berbicara lebih tegas: "Masa depan ketiganya tidak akan berada di FC Bayern. Jika salah satu memutuskan untuk bertahan di sini, maka akan relatif berat dan rumit baginya, karena dia tidak akan memainkan peran besar."

Boey bergabung dari Galatasaray ke FC Bayern pada Januari 2024 dengan nilai sekitar 30 juta euro, tetapi tidak pernah benar-benar mampu menembus tim di München. Dalam 38 pertandingan kompetitif, pemain 25 tahun itu mencetak satu gol dan membuat enam assist. Kontraknya masih berlaku hingga 2028. Namun, saat ini belum ada tanda-tanda transfer untuk pemain Prancis tersebut.