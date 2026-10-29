Seperti dilaporkan Neue Presse dan Hannoversche Allgemeine Zeitung, kepergian direktur pelaksana bidang olahraga Jonas Boldt kini telah diputuskan.

Menurut laporan tersebut, para pemegang saham dan perwakilan perkumpulan terdaftar memutuskan untuk berpisah dengan Boldt, yang baru diangkat pada Juli, setelah Hannover merosot ke posisi ke-16 klasemen divisi dua dan tersingkir dari ajang piala oleh 1. FC Kaiserslautern pada Rabu.

Bahkan sebelum pertandingan putaran kedua melawan Setan Merah, menurut Bild, sudah ada gejolak internal di klub asal Niedersachsen itu. Disebutkan ada "keraguan besar di internal" terhadap Boldt, dan posisi pelatih Sandro Wagner pun dikabarkan sudah goyah.

Hannover 96 kini diliputi kekhawatiran akan degradasi

Wagner mengambil alih posisi Christian Titz di Hannover pada pertengahan September. Meski tim mengalami krisis performa, Titz setidaknya masih disukai para penggemar. Sejak itu, Wagner belum meraih kemenangan dalam empat pertandingan. Satu-satunya poin yang diraih Hannover di bawah mantan asisten pelatih tim nasional Jerman berusia 38 tahun itu datang saat menghadapi FC St. Pauli (1-1). Selebihnya, mereka menelan kekalahan, beberapa di antaranya dengan selisih skor mencolok, tanpa mencetak gol. Yang paling menyakitkan terjadi Minggu lalu dalam derbi melawan Eintracht Braunschweig (0-2).

Absennya dampak pergantian pelatih, ditambah keputusan memecat Titz, membuat Boldt sejak awal kehilangan kepercayaan para pendukung Hannover 96. Kini jajaran pimpinan bidang olahraga klub divisi dua itu tampaknya juga berpaling darinya. Transfer Marcel Hartel, Emir Sahiti, dan kiper Pascal Loretz yang dilakukan Boldt sejauh ini sama sekali belum meyakinkan. Selain itu, kabarnya liburan singkat Boldt tepat sebelum derbi sama sekali tidak diterima dengan baik oleh dewan pengawas.

Sementara itu, Hannover kini diliputi kekhawatiran akan mengalami nasib memalukan seperti Fortuna Düsseldorf musim lalu: menjalani sisa musim bukan untuk mengejar kembali ke Bundesliga, melainkan untuk bertahan di divisi ini. Kekhawatiran itu tergambar dalam pernyataan tokoh utama klub, Martin Kind, kepada Bild pada pekan ini: "Kami tidak boleh terdegradasi. Kalau itu terjadi, berarti saya bekerja selama 30 tahun dengan sia-sia. Saya tidak bisa menerimanya."

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Hannover 96: Apakah Sandro Wagner juga akan dipecat?

Pemecatan Boldt juga bisa berdampak genting bagi pelatih Wagner. Setidaknya, nasib keduanya tampak berkaitan erat. Sebab, meski hasil yang diharapkan belum kunjung datang, Boldt secara terbuka mendukung Wagner kepada NDR. "Selama saya masih di sini, tentu saja," kata Boldt ketika ditanya apakah ia ingin terus mempertahankan Wagner.

Namun, dengan kepergian Boldt yang tampaknya sudah dekat, posisi Sandro Wagner pun kemungkinan akan dipertimbangkan kembali. Keduanya telah menunjukkan sikap sejalan di tengah krisis dan, secara kontroversial, justru menimpakan kesalahannya kepada pendahulu Wagner, Titz, serta kondisi kacau pada musim lalu.

"Terasa sekali bahwa keringanan dalam bermain itu hilang. Bahwa sesuatu, sampai batas tertentu, sudah rusak tahun lalu," kata Wagner baru-baru ini setelah kekalahan dalam derbi di Braunschweig. Boldt menyampaikan hal senada: "Persoalan ini pada dasarnya sudah ada sejak Maret, ketika klub sangat jarang memenangi pertandingan dan terkadang tidak memiliki kepemimpinan. Saya datang ke sini dan mendapati sebuah tim yang sama sekali tidak punya kepercayaan diri. Kami sedang mengatasinya. Kami harus turun tangan. Ini perjalanan panjang."

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Kekacauan di Hannover 96: Apa yang terjadi?

Musim lalu, Hannover sempat lama bersaing memperebutkan promosi di bawah Titz. Namun, sejak Maret mereka hanya memenangi tiga dari sepuluh pertandingan liga, dengan satu kekalahan dan enam hasil imbang, sehingga harus membiarkan Elversberg, Schalke, dan Paderborn melampaui mereka. Krisis di lapangan itu dibarengi kekacauan lagi di jajaran pimpinan klub. Setelah direktur olahraga Marcus Mann pergi ke RB Salzburg pada pergantian tahun, Jörg Schmadtke kembali mengambil kendali di Hannover setelah masa jabatan pertamanya pada 2009 hingga 2013, tetapi secara mengejutkan mengundurkan diri lagi pada Maret, hanya tiga bulan kemudian.

Saat itu, Hannoversche Allgemeine Zeitung melaporkan bahwa Schmadtke dan sejumlah pemain Hannover 96 lainnya sudah sangat kritis terhadap Titz, yang kala itu menjabat sebagai pelatih, dan Schmadtke bahkan telah merencanakan pemberhentiannya. Selain itu, Schmadtke dikabarkan terlibat pertengkaran sengit dengan pemegang saham Hannover 96, Gregor Baum, mengenai kenaikan anggaran personel yang dimintanya.

Persoalan Titz kemudian cepat berakhir setelah Boldt tiba di Hannover. Namun, "kartu andalan" Boldt, Sandro Wagner, kini kembali terancam gagal dalam pekerjaan ambisius sebagai pelatih kepala di luar Regionalliga Bayern dan Unterhaching. Wagner meninggalkan posisinya yang berjalan baik sebagai asisten pelatih tim nasional Jerman di bawah Julian Nagelsmann pada musim panas 2025 untuk menjalani pekerjaan pertamanya sebagai pelatih kepala di Bundesliga.

Namun, kiprahnya bersama FC Augsburg berakhir setelah hanya 14 pertandingan resmi, dengan rata-rata 0,93 poin per pertandingan. Kini, dengan kepergian Boldt yang tampaknya sudah dekat, semakin diragukan apakah Wagner akan mencapai jumlah pertandingan yang sama di sisi lapangan bersama Hannover 96.

Pada Minggu mendatang, Hannover akan kembali menghadapi pertandingan penting di kandang, yakni duel sesama tim yang tengah dilanda krisis melawan Dynamo Dresden. Dynamo berada di posisi ke-15 dengan jumlah poin dan gol yang sama dengan Hannover (8). Namun, berbeda dengan Hannover 96, Dynamo mendapatkan kembali kepercayaan diri pada pekan ini lewat kemenangan atas klub Bundesliga Schalke 04 di DFB-Pokal.