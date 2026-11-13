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Seorang legenda Bundesliga pernah begitu ingin merekrut Veljko Paunovic hingga rela mengambil risiko berselisih dengan para atasannya. Namun, upaya itu sama sekali tidak membuahkan hasil.

Jika pelatih tim nasional Serbia Veljko Paunovic ditanya tentang Januari 2005 hari ini, ia mungkin akan segera menghindar. Menyebut Hannover 96 pun hampir pasti membangkitkan perasaan negatif dalam dirinya.

Menjelang akhir bursa transfer musim dingin 2004/05, persoalan perekrutan Paunovic di klub Bundesliga asal Niedersachsen itu semakin memanas. Hannover, yang saat itu baru menjalani musim ketiganya kembali di kasta tertinggi setelah cukup lama absen, tampil bagus di bawah pelatih Ewald Lienen. Pada akhir Januari 2005, setelah 19 pertandingan, mereka menempati peringkat keenam dan berada di jalur menuju kompetisi internasional.

Jadi, sebenarnya tidak ada kebutuhan mendesak untuk menambah pemain. Ilja Kaenzig, yang kini menjabat direktur pelaksana VfL Bochum dan kala itu manajer Hannover, juga tidak melihat manfaat transfer musim dingin. Menurutnya, perekrutan semacam itu jarang sekali memberikan nilai tambah. Prinsipnya pun jelas: tidak ada pemain baru pada musim dingin di 96. Martin Kind, yang saat itu menjadi ketua dewan pengawas, sependapat dengannya, tetapi pada akhirnya Lienen berhasil meyakinkannya untuk berubah pikiran.

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Ewald Lienen teringat Veljko Paunovic di Hannover

Sebab, pelatih legendaris yang antara lain dikenal lewat kiprahnya di Hansa Rostock, 1. FC Köln, dan FC St. Pauli itu punya pandangan berbeda. Ia bersikeras ingin merekrut penyerang baru di pertengahan musim yang bisa diandalkan untuk mencetak gol. Lini depan 96 memang sudah dihuni banyak pemain, yakni Thomas Christiansen, Daniel Stendel, Roman Wallner, Leandro, dan Jiri Kaufmann. Namun, tidak seorang pun di antara mereka mencetak gol secara konsisten. Pada akhir musim, Stendel dan pengatur serangan Jiri Stajner menjadi pencetak gol terbanyak Hannover di liga, masing-masing dengan hanya enam gol.

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Lienen pun teringat Paunovic. Ia mengenal penyerang yang kala itu berusia 27 tahun tersebut dari musim 2002/03, ketika melatihnya di klub divisi dua Spanyol CD Tenerife dan menyaksikan langsung kemampuannya mencetak gol. Manajer Kaenzig telah mengingatkan soal "kesolidan tim" dan sama sekali tidak ingin membahayakannya, apalagi ketika posisi mereka di klasemen sedang menjanjikan. Meski begitu, Lienen akhirnya berhasil meloloskan transfer tersebut. Sesaat sebelum bursa transfer ditutup, 96 mengumumkan: Paunovic datang.

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"Saya tahu betapa kontroversialnya hal ini. Namun, saya akan melakukan segalanya untuk meyakinkan pihak lain bahwa Ewald Lienen dan saya benar," kata pemain Serbia yang datang dari Atletico Madrid itu. Bersama Colchoneros, yang kala itu sedang mengalami masa sulit dan masih jauh dari status tim papan atas LaLiga Spanyol secara konsisten seperti sekarang, Paunovic bukan pemain inti. Dalam sepuluh penampilan pada paruh pertama musim, ia bahkan tidak mencetak satu gol pun. Jadi, terlepas dari penolakan Kaenzig terhadap perekrutan pemain pada musim dingin secara umum, keraguannya cukup bisa dipahami.

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Paunovic akan menjadi pemain bergaji tertinggi di 96

"Klub tidak menanggung risiko finansial. Saya akan membuktikannya sampai musim panas," kata Paunovic saat tiba. Maksudnya, selama enam bulan pertamanya di 96, hingga musim panas 2005, ia kabarnya hanya akan menerima gaji yang relatif kecil, 15.000 euro per bulan. Kontraknya di Atletico juga telah diputus akibat masalah ekonomi yang dialami Rojiblancos kala itu, sehingga 96 tidak perlu membayar biaya transfer. Namun, Paunovic menandatangani kontrak satu setengah tahun hingga musim panas 2006, dengan opsi perpanjangan satu tahun lagi. Yang terpenting, mulai musim 2005/06, Paunovic akan menjadi pemain bergaji tertinggi di Hannover dengan bayaran sekitar satu juta euro per tahun.

Ekspektasi terhadapnya tinggi. Rekan senegaranya, Mladen Krstajic, yang kala itu menjadi bek tengah Schalke 04, memujinya: "Dia pemain hebat. Bagus dalam mengolah bola, sangat kuat dalam duel udara, dan cukup cepat." S04, yang saat itu masih bersaing ketat dengan FC Bayern di puncak Bundesliga dan akhirnya menjadi runner-up pada akhir musim, rupanya juga ingin merekrut Paunovic. Setidaknya, itulah klaim Krstajic: "Sayang sekali, dia juga akan memperkuat kami."

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Mungkinkah Paunovic tampil bagus di Schalke? Di Hannover, di tengah kegaduhan yang menyertai kedatangannya, ia sama sekali tidak mampu menunjukkan kemampuannya. "Kami baru bersama selama empat hari, jadi belum semuanya bisa berjalan sesuai harapan," kata Paunovic setelah menjalani debut Bundesliga yang kurang meyakinkan dalam kekalahan kandang 1-3 dari Borussia Dortmund pada awal Februari 2005. Lienen langsung memasang pemain incarannya itu sebagai penyerang tunggal sejak awal laga, tetapi sang pemain baru gagal tampil meyakinkan.

"Saya butuh lebih banyak waktu agar pemain lain memahami apa yang saya lakukan, dan saya memahami apa yang mereka lakukan," kata Paunovic, meminta kesabaran. Ia kemudian kembali tampil mengecewakan sebagai starter saat bermain 0-0 di Freiburg dan kalah 1-4 di kandang dari Werder Bremen. Bahkan ketika musim semi 2005 mulai tiba, Paunovic belum juga memberi dampak pada permainan 96.

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Ketidakpuasan terhadap Paunovic mulai tumbuh di Hannover

"Sejak awal sudah jelas bahwa dia bukan Andriy Shevchenko kedua," kata Lienen membela pemainnya, dengan membandingkannya dengan salah satu penyerang terbaik dunia kala itu yang memenangi Ballon d'Or 2004. "Kita harus memberinya waktu, lalu dia akan sangat membantu kami."

Pada pertengahan Maret 2005, Paunovic akhirnya benar-benar membantu Hannover untuk pertama kalinya dengan menciptakan gol kemenangan 2-1 dalam laga kandang melawan Borussia Mönchengladbach. Namun, justru itulah penampilan terakhirnya dari total hanya tujuh pertandingan bersama 96. Wawancara dengan kicker tak lama kemudian, ketika Paunovic melontarkan kritik terhadap pimpinan klub, mengakhiri kiprah singkatnya di Jerman.

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"Saya tahu mereka tidak mengenal saya. Saya tidak tahu mereka menentang saya dan akan menggunakan saya dalam konflik dengan pelatih," kata Paunovic, yang mengkritik Kaenzig dan Kind dengan keras. "Agar sebuah klub berfungsi, orang-orang di dalamnya tidak boleh saling menjatuhkan. Siapa pun yang tidak memahami itu merugikan klub."

Ia secara tegas tidak mengarahkan kritiknya kepada Lienen dan menekankan: "Konflik mengenai saya merugikan semua orang. Termasuk tim. Kalau tidak, kami bisa bermain lebih baik, mungkin saya juga. Namun, bukan saya yang menyebabkan konflik ini." Di kalangan pemain, ia kabarnya sudah lebih dulu mempertimbangkan untuk segera pergi. Selain itu, sudah jelas bahwa rekan senegaranya sekaligus pengatur permainan di lini tengah, Nebojsa Krupnikovic, akan hengkang pada musim panas 2005. Itu menjadi alasan lain baginya untuk tidak berlama-lama di Hannover.

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Veljko Paunovic di Hannover 96: Hanya tujuh penampilan, tetapi meninggalkan banyak persoalan

Dengan demikian, kiprah Paunovic di 96 berakhir hanya sekitar dua bulan setelah Lienen mendatangkannya meski para petinggi klub menentang transfer itu. Satu-satunya hal positif bagi Hannover: saat kontraknya ditandatangani, kesepakatan pemutusan kontrak untuk musim panas 2005 juga telah dibuat. Setidaknya, kegagalan transfer itu tidak membuat klub harus menanggung biaya lebih lanjut. Sebagai pengingat, jika tetap bertahan di 96, pelatih Serbia saat ini tersebut akan menjadi pemain bergaji tertinggi di klub.

Paunovic pun kembali ke ibu kota Spanyol pada musim panas 2005 dan menandatangani kontrak dengan FC Getafe, klub dari pinggiran Madrid. Setelah sempat kembali sebentar ke klub asalnya, Partizan Beograd, Paunovic semula berhenti bermain pada akhir 2008 saat baru berusia 31 tahun. Namun, pada 2011 ia kembali bermain selama enam bulan bersama Philadelphia Union di MLS, sebelum akhirnya benar-benar mengakhiri kariernya pada awal 2012.

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Setelah itu, Paunovic meniti karier kepelatihan. Ia mula-mula menjadi pelatih tim nasional U-18 Serbia, lalu mengambil alih tim U-20 pada 2014. Pada musim panas 2015, secara mengejutkan ia membawa timnya, yang diperkuat calon bintang seperti Sergej Milinkovic-Savic, Andrija Zivkovic, Nemanja Maksimovic, dan Milos Veljkovic, menjuarai Piala Dunia U-20. Di final, Serbia mengalahkan Brasil 2-1 setelah perpanjangan waktu.

Schweinsteiger membandingkan Paunovic dengan Guardiola

Beberapa bulan kemudian, ia mengambil alih klub MLS Chicago Fire dan sempat melatih Bastian Schweinsteiger di sana. Paunovic berupaya keras mendatangkan juara dunia 2014 itu, bahkan mengunjunginya di Manchester pada 2016, ketika Schweinsteiger masih membela United. "Saya benar-benar terkesan," kata legenda Bayern itu kepada New York Times tentang Paunovic. Ia lalu membandingkannya dengan salah satu pelatih terhebat sepanjang masa, yang pernah melatihnya di FCB: "Kami berbincang dengan sangat baik. Dalam banyak hal, dia mengingatkan saya pada Pep Guardiola. Dari cara dia ingin timnya bermain dan gagasan permainannya," kata Schweinsteiger tentang Paunovic.

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Paunovic bertahan di Chicago hingga akhir 2019, kemudian melatih di Inggris (FC Reading), Meksiko (Deportivo Guadalajara dan Tigres UANL), serta Spanyol (Real Oviedo). Pada akhir Oktober 2025, Paunovic mengambil alih tim nasional Serbia dari mantan ikon pengatur serangan Dragan Stojkovic, ketika kegagalan lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026 nyaris tidak bisa dihindari.

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Kekalahan 0-2 yang bisa diperkirakan saat bertandang ke Inggris pada debut Paunovic akhirnya mengakhiri impian tampil di Piala Dunia. Albania, yang menempati posisi kedua untuk lolos ke play-off, pun dipastikan tidak lagi terkejar. Sejak itu, tugas pelatih baru tersebut adalah membentuk skuad muda yang tangguh dan mampu kembali lolos ke turnamen besar.

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Sejauh ini, hasil pertandingan sama sekali belum berpihak kepada Paunovic. Dalam sepuluh laga, hanya ada dua kemenangan tipis 2-1 atas Latvia dan Arab Saudi. Delapan pertandingan lainnya semuanya berakhir dengan kekalahan, termasuk keempat penampilan mereka sejauh ini di Nations League.

Paunovic menegaskan setelah kekalahan 0-2 dari tim DFB di München pada awal Oktober bahwa hasil seperti itu memang bisa diperkirakan, terutama saat menghadapi lawan seperti Jerman dan Belanda. "Kami adalah Serbia, negara kecil, dan kami butuh waktu untuk membangun sebuah sistem," katanya dengan kesal setelah seorang reporter melontarkan pertanyaan kritis tentang hasil yang mengecewakan. "Semua orang yang dekat dengan kami tahu bahwa kami sedang berupaya membalikkan suasana buruk ini," tegasnya. Ia mengingatkan bahwa dirinya mengambil alih tim dalam situasi sulit. "Kami telah membawa kembali para pemimpin tim, menambahkan pemain-pemain berbakat, dan membangun sistem baru. Namun, itu butuh waktu."

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Bisakah Paunovic membawa sepakbola Serbia kembali ke jalur yang tepat?

Meski nyaris tidak punya peluang saat menghadapi Jerman, Serbia menunjukkan tanda-tanda positif dalam dua kekalahan tipis 1-2 pada laga kandang dan tandang melawan Belanda, serta saat menghadapi Yunani yang kuat. Untuk proyeknya, Paunovic antara lain memanggil kembali mantan bintang Ajax Dusan Tadic, yang kini bermain di NEC Nijmegen, setelah lebih dari dua tahun absen. Mantan pahlawannya di Piala Dunia U-20, Milinkovic-Savic, juga kembali membela Serbia di bawah Paunovic, yang turut mengandalkan pemain berpengalaman lainnya seperti Zivkovic, Maksimovic, dan Aleksandar Mitrovic.

Nama-nama besar berusia sekitar pertengahan 20-an, seperti bek tengah Strahinja Pavlovic (AC Milan) dan penyerang Dusan Vlahovic (Besiktas), diharapkan memegang peran penting bagi masa depan sepakbola Serbia. Selain itu, Paunovic ingin mengembangkan talenta-talenta papan atas seperti Aleksander Stankovic (21, Inter Milan), Vasilije Kostov (18, Red Star Belgrade), dan Mihajlo Cvetkovic (19, RSC Anderlecht) secara bertahap.

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Hasil yang mencuri perhatian melawan tim DFB pada Jumat tentu akan memperkuat posisi Paunovic di Serbia. Jika berhasil, kelak ia juga akan punya sesuatu yang positif untuk dikaitkan dengan Jerman. Setidaknya, selama Hannover tidak disebut-sebut.