Semua terasa bak dongeng pada musim gugur 2025. Tiba-tiba, muncullah Lennart Karl, pemain berusia 17 tahun dengan tinggi hanya 1,68 meter. Dengan permainan yang ringan khas anak muda, dribel cerdik, dan gol-gol indah, Karl melesat masuk ke tim utama Bayern Munich dengan kecepatan yang jarang dicapai talenta jebolan akademi klub. Semuanya tampak sempurna.

Setahun kemudian, keajaiban itu memudar. Setelah mengalami masalah cedera pada musim semi dan absen dari Piala Dunia pada musim panas, Karl masih mencari performa terbaiknya sejak awal musim. Sejauh ini, ia baru mencatatkan tiga kontribusi gol dalam dua belas penampilan, meski belakangan penampilannya mulai sedikit membaik.

Pasang surut seperti itu wajar dalam perkembangan seorang remaja. Meski demikian, belakangan muncul perdebatan tentang dirinya yang kini sudah tidak pantas. Perdebatan itu justru mencapai puncaknya untuk sementara pada hari laga besar melawan Borussia Dortmund (2-2).

Uli Hoeneß dan Max Eberl mengkritik Lennart Karl

Pertama-tama, Karl bukan hanya pesepakbola yang sangat berbakat, tetapi juga pribadi yang ekstrovert. Klub favoritnya? Real Madrid. Itulah awalnya pada permulaan tahun ini. Lalu menyusul pakaian berwarna merah muda, selebrasi gol yang provokatif, rentetan gerak tipu, kehadiran terus-menerus di media sosial, serta penampilan yang kerap mencolok dan glamor bersama kekasihnya yang merupakan influencer, Zoe Käppele. Semua itu masih sah-sah saja. Ia boleh melakukannya. Namun, ia juga harus siap jika perpaduan hal-hal yang memicu pro dan kontra itu dipandang negatif ketika performanya menurun.

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Kini, situasi itu sudah terjadi. Yang mungkin mengejutkan Karl adalah siapa yang melontarkan kritik dan betapa tajamnya kritik tersebut. Presiden kehormatan Uli Hoeneß. Secara terbuka. Dalam wawancara dengan Welt am Sonntag sepekan lalu, Hoeneß menuntut Karl agar lebih "rendah hati" dan mendapat lebih banyak "tekanan". Ia juga mengumumkan akan mengadakan "pembicaraan serius" dengannya. Patut dipertanyakan apakah itu cara yang tepat memperlakukan talenta terbesar klub dalam waktu yang lama. Pada dasarnya, jauh lebih masuk akal mengadakan "pembicaraan serius" semacam itu secara internal, alih-alih mengumumkannya kepada publik. Pada fase ini dan di usianya sekarang, Karl layak mendapat lebih banyak dukungan dari orang-orang di klubnya sendiri.

Mengingat penampilannya yang cukup baik melawan SC Freiburg dan 1. FC Magdeburg, kritik terbaru dari direktur olahraga Max Eberl, yang sampai saat itu selalu membela Karl dengan gigih, terasa hampir lebih mengejutkan daripada ucapan Hoeneß. Setelah laga melawan Magdeburg, Eberl menyebut Karl sedang berada dalam "masa sulit" di lapangan dan melakukan "satu atau dua kesalahan". Orang boleh menyukai atau tidak menyukai perilaku Karl di luar lapangan. Yang pertama mungkin lebih berlaku bagi para remaja. Yang kedua bagi orang-orang yang lahir pada masa ketika "Karl" terutama digunakan sebagai nama depan, orang seperti Hoeneß atau Eberl. Namun, satu hal yang jelas: Karl sejauh ini sebenarnya belum melakukan "kesalahan" serius.

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Pengamat TV atau agen? Michael Ballack harus memilih

Karena itu, sah-sah saja jika agennya membela Karl secara terbuka dari kritik tersebut. Menjelang laga besar itu, Michael Ballack membantah pernyataan Eberl dan Hoeneß dengan argumen yang cukup masuk akal. Masalahnya, Ballack melakukannya dalam pekerjaan keduanya, yakni sebagai pengamat TV di DAZN. Tugas pengamat TV adalah memberikan analisis dan pendapat tanpa keberpihakan. Apalagi pada masa kini, jangkauan mereka sangat luas. Sementara itu, tugas agen adalah selalu menampilkan kliennya dalam citra terbaik. Menjalankan kedua peran itu sekaligus pasti menimbulkan konflik kepentingan.

Saat ini, Ballack menjalankan peran ganda yang mustahil dilakukan tanpa masalah. Peran itu sudah terasa janggal sejak Karl menembus tim utama setahun lalu, tetapi kini tidak bisa lagi ditoleransi. Hal itu tidak bisa dibenarkan di hadapan penonton, yang berhak mengharapkan netralitas dari seorang pengamat TV. Begitu pula di hadapan siapa pun yang berada di pihak berseberangan dengan Karl, entah para petinggi yang mengkritiknya atau rekan-rekan setim yang bersaing dengannya untuk mendapatkan menit bermain. Mereka juga berhak atas netralitas. Demi menjaga reputasinya, Ballack harus memilih: menjadi pengamat TV atau agen Karl (pilihan itu agaknya tidak akan sulit baginya).

Pada Sabtu itu, terlihat pula bahwa peran ganda Ballack menimbulkan keheranan di Bayern Munich. Ketika ditanya tentang bantahan Ballack, Eberl menatap para wartawan dengan senyum menyindir lalu berkata penuh arti: "Apakah dia mengatakan itu sebagai pengamat DAZN atau sebagai agen si pemain? Saya tidak tahu pasti." Meski pernyataannya tentang Karl yang sebenarnya tidak perlu itu menempatkan Eberl dalam posisi sulit, peran ganda Ballack yang patut dipertanyakan membuatnya bisa cukup mudah keluar dari situasi tersebut.

Lalu, bagaimana dengan Karl sendiri? Ia tidak mengatakan apa-apa setelah gagal memanfaatkan kesempatan di lapangan untuk membuat semua perdebatan itu tersisih. Setelah masuk sebagai pemain pengganti, ia mendapat peluang menembak pada pengujung masa tambahan waktu. Alih-alih mencetak gol kemenangan melawan Dortmund, tembakannya hanya membentur mistar. Namun, akibat badai cedera di Bayern Munich, ia kemungkinan akan mendapat banyak kesempatan untuk membuktikan diri di lapangan dalam waktu dekat.