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Adhe Makayasa
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Konflik internal Bayern Munich mencuat setelah Oliver Kahn mengecam Uli Hoeness karena menyebut penyakit neurologis dan kontrak Jamal Musiala sebagai dilema

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Mantan CEO Bayern Munich Oliver Kahn mengkritik presiden kehormatan Uli Hoeness atas pernyataannya di depan publik mengenai kondisi neurologis Jamal Musiala. Legenda klub itu melontarkan kritik setelah kolega lamanya tersebut menyebut situasi kontrak bernilai besar pemain timnas Jerman itu serta masalah kesehatannya yang masih berlangsung sebagai persoalan bagi jajaran petinggi klub.

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Pernyataan terbuka memicu kecaman keras

Kahn turut berkomentar dalam perdebatan ini setelah Hoeness secara terbuka mengaitkan diagnosis medis Musiala dengan gajinya dan menyebut situasi itu sebagai “dilema” bagi juara Jerman tersebut. Meski mantan kiper itu mengakui bahwa penilaian keuangan secara internal terhadap pemain yang cedera merupakan hal rutin, ia mempermasalahkan cara persoalan tersebut disampaikan kepada publik. Perbedaan pandangan ini memicu ketegangan baru di Allianz Arena terkait cara klub menangani pemulihan sang pengatur serangan.

Mantan petinggi klub mengecam pernyataan kepada publik

Melalui LinkedIn untuk menanggapi kontroversi tersebut, mantan petinggi klub itu berpendapat bahwa klub-klub di kasta tertinggi tidak boleh meninggalkan nilai-nilai mereka ketika seorang pemain jatuh sakit: “Dia tidak seharusnya bertindak seolah-olah menghormati kontrak yang ditandatangani klub itu sendiri merupakan tindakan kemanusiaan yang luar biasa. Klub tidak hanya membeli kontribusi sang pemain, tetapi juga menanggung risiko yang menyertainya.

“Klub-klub gemar menyebut diri mereka sebagai keluarga. Itu menjadi masalah ketika Anda berbicara tentang keluarga selama hal itu tidak membutuhkan biaya, lalu mulai bicara soal angka begitu biayanya membengkak.”

Meski mengakui bahwa penilaian terhadap kontrak jangka panjang perlu dilakukan secara tertutup, ia menegaskan bahwa empati harus tetap menjadi hal utama: “Pertanyaan yang menentukan adalah apakah mereka masih bisa menerjemahkan penilaian itu kembali [ke dalam sudut pandang manusiawi]. Apakah mereka masih melihat sosok manusia di balik aset yang sedang tidak bisa bermain? Apakah klub tetap mendukung pemainnya, atau hanya berpegang pada kontraknya?

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“Mengajukan pertanyaan semacam ini bukan tindakan sinis. Justru tidak mengajukannya yang tidak profesional.”

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Presiden kehormatan pertanyakan performa di masa depan

Perselisihan ini bermula ketika Hoeness tampil dalam program BR's Sonntags-Stammtisch di stasiun penyiaran Bavaria dan menyoroti bahwa sang gelandang tetap menerima gaji penuhnya sembari menghadapi situasi medis yang belum pernah dihadapi sebelumnya.

Saat menjelaskan tantangan yang dihadapi para dokter klub dalam acara itu, Hoeness mengatakan: “Kami menghadapi dilema dalam kasus ini karena ia menderita penyakit yang tidak bisa begitu saja disembuhkan, tetapi dapat dikendalikan sampai batas tertentu dengan obat-obatan.”

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Mengingat tuntutan fisik sepakbola level elite, petinggi klub yang berpengalaman itu juga memperingatkan bahwa sang penyerang mungkin tidak akan pernah “kembali ke level performa yang pernah ia capai” sebelum mengalami penyakit tersebut.

Pengatur serangan yang menepi berupaya kembali bugar

Terlepas dari perdebatan di jajaran petinggi klub, Bayern telah menjanjikan dukungan penuh kepada Musiala. Peraih bersama Sepatu Emas Euro 2024 itu, yang mencatatkan 71 gol dan 38 assist dalam 235 penampilan, terikat kontrak hingga 2030. Ia menepi sejak September akibat cedera hamstring yang terpisah dari penyakit tersebut dan baru-baru ini kembali berlatih di lapangan. Mengelola beban latihannya dengan cermat kini menjadi prioritas saat ia berusaha membuktikan diri lagi di level tertinggi Eropa.

Ditulis olehAdhe Makayasa

Jurnalis GOAL ID

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.

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