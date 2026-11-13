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Mantan CEO Bayern Munich Oliver Kahn mengkritik presiden kehormatan Uli Hoeness atas pernyataannya di depan publik mengenai kondisi neurologis Jamal Musiala. Legenda klub itu melontarkan kritik setelah kolega lamanya tersebut menyebut situasi kontrak bernilai besar pemain timnas Jerman itu serta masalah kesehatannya yang masih berlangsung sebagai persoalan bagi jajaran petinggi klub.

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Pernyataan terbuka memicu kecaman keras

Kahn turut berkomentar dalam perdebatan ini setelah Hoeness secara terbuka mengaitkan diagnosis medis Musiala dengan gajinya dan menyebut situasi itu sebagai “dilema” bagi juara Jerman tersebut. Meski mantan kiper itu mengakui bahwa penilaian keuangan secara internal terhadap pemain yang cedera merupakan hal rutin, ia mempermasalahkan cara persoalan tersebut disampaikan kepada publik. Perbedaan pandangan ini memicu ketegangan baru di Allianz Arena terkait cara klub menangani pemulihan sang pengatur serangan.

Mantan petinggi klub mengecam pernyataan kepada publik

Melalui LinkedIn untuk menanggapi kontroversi tersebut, mantan petinggi klub itu berpendapat bahwa klub-klub di kasta tertinggi tidak boleh meninggalkan nilai-nilai mereka ketika seorang pemain jatuh sakit: “Dia tidak seharusnya bertindak seolah-olah menghormati kontrak yang ditandatangani klub itu sendiri merupakan tindakan kemanusiaan yang luar biasa. Klub tidak hanya membeli kontribusi sang pemain, tetapi juga menanggung risiko yang menyertainya.

“Klub-klub gemar menyebut diri mereka sebagai keluarga. Itu menjadi masalah ketika Anda berbicara tentang keluarga selama hal itu tidak membutuhkan biaya, lalu mulai bicara soal angka begitu biayanya membengkak.”

Meski mengakui bahwa penilaian terhadap kontrak jangka panjang perlu dilakukan secara tertutup, ia menegaskan bahwa empati harus tetap menjadi hal utama: “Pertanyaan yang menentukan adalah apakah mereka masih bisa menerjemahkan penilaian itu kembali [ke dalam sudut pandang manusiawi]. Apakah mereka masih melihat sosok manusia di balik aset yang sedang tidak bisa bermain? Apakah klub tetap mendukung pemainnya, atau hanya berpegang pada kontraknya?

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“Mengajukan pertanyaan semacam ini bukan tindakan sinis. Justru tidak mengajukannya yang tidak profesional.”

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Presiden kehormatan pertanyakan performa di masa depan

Perselisihan ini bermula ketika Hoeness tampil dalam program BR's Sonntags-Stammtisch di stasiun penyiaran Bavaria dan menyoroti bahwa sang gelandang tetap menerima gaji penuhnya sembari menghadapi situasi medis yang belum pernah dihadapi sebelumnya.

Saat menjelaskan tantangan yang dihadapi para dokter klub dalam acara itu, Hoeness mengatakan: “Kami menghadapi dilema dalam kasus ini karena ia menderita penyakit yang tidak bisa begitu saja disembuhkan, tetapi dapat dikendalikan sampai batas tertentu dengan obat-obatan.”

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Mengingat tuntutan fisik sepakbola level elite, petinggi klub yang berpengalaman itu juga memperingatkan bahwa sang penyerang mungkin tidak akan pernah “kembali ke level performa yang pernah ia capai” sebelum mengalami penyakit tersebut.

Pengatur serangan yang menepi berupaya kembali bugar

Terlepas dari perdebatan di jajaran petinggi klub, Bayern telah menjanjikan dukungan penuh kepada Musiala. Peraih bersama Sepatu Emas Euro 2024 itu, yang mencatatkan 71 gol dan 38 assist dalam 235 penampilan, terikat kontrak hingga 2030. Ia menepi sejak September akibat cedera hamstring yang terpisah dari penyakit tersebut dan baru-baru ini kembali berlatih di lapangan. Mengelola beban latihannya dengan cermat kini menjadi prioritas saat ia berusaha membuktikan diri lagi di level tertinggi Eropa.