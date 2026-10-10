Langkah Konfederasi Sepakbola Afrika "CAF" untuk meninjau kembali penyelenggaraan Piala Afrika setiap dua tahun, kurang dari setahun setelah mengumumkan peralihannya ke sistem empat tahun sekali, memunculkan pertanyaan mengenai alasan-alasan yang mungkin mendorongnya untuk membatalkan sebuah reformasi yang sebelumnya ia sebut bersejarah.

Sementara Patrice Motsepe, Presiden CAF, menegaskan kemarin Jumat bahwa opsi kembali ke sistem sebelumnya tengah dikaji, jurnalis Prancis ternama Romain Molina memberikan penjelasan atas perubahan arah ini, dengan mengaitkannya pada konflik politik dan finansial antara Federasi Sepakbola Internasional "FIFA" dan Federasi Sepakbola Eropa "UEFA", serta menilai bahwa kepentingan sepakbola Afrika bukanlah prioritas dalam keputusan-keputusan tersebut.

CAF sebelumnya mengumumkan pada Desember 2025 penyelenggaraan Piala Afrika setiap empat tahun alih-alih dua tahun, sebuah langkah yang memicu kritik di dalam benua tersebut, di tengah kekhawatiran atas dampaknya terhadap pendapatan turnamen dan peluang pengembangan sepakbola Afrika.

Apakah keputusan mengubah jadwal Piala Afrika diambil demi menyenangkan pihak Eropa?

Molina menilai bahwa keputusan untuk mengurangi jumlah edisi turnamen, pada Desember lalu, tidak hanya berkaitan dengan penataan kalender sepakbola internasional, melainkan datang, menurut penjelasannya, dalam konteks upaya mengakomodasi kepentingan klub-klub besar Eropa dan UEFA.

Jurnalis Prancis itu menjelaskan, dalam sebuah potongan video yang ia unggah melalui kanal YouTube miliknya, bahwa pada saat itu FIFA berupaya meredam ketidakpuasan klub-klub Eropa yang terpaksa melepas pemain-pemain Afrika mereka setiap dua tahun untuk mengikuti Piala Afrika.

Menurut pembacaan ini, penyelenggaraan turnamen sekali setiap empat tahun berfungsi sebagai konsesi yang mengurangi berulangnya absennya pemain-pemain Afrika dari klub mereka, dan memberikan klub-klub Eropa tingkat stabilitas yang lebih besar selama musim berjalan.

Pandangan ini bersinggungan dengan kritik-kritik yang muncul setelah pengumuman perubahan tersebut, di mana sejumlah pihak dalam sepakbola Afrika keberatan atas kurangnya konsultasi yang memadai dengan federasi-federasi lokal, sementara pihak-pihak lain memperingatkan dampak pengurangan jumlah edisi turnamen terhadap pendapatan finansial dan peluang pengembangan di benua tersebut.

CAF sebelumnya telah membela reformasi ini sebagai langkah penting untuk menata ulang kompetisi tim nasional, dengan secara bersamaan mengumumkan peluncuran Liga Negara-Negara Afrika untuk mengompensasi berkurangnya jumlah edisi Piala Afrika.

Konflik FIFA dan UEFA mengubah perhitungan

Namun Molina meyakini bahwa keseimbangan kekuatan antara FIFA dan UEFA mengalami perubahan dalam beberapa bulan terakhir, yang bisa menjelaskan peninjauan kembali keputusan tersebut.

Setelah sebelumnya meredam pihak-pihak Eropa menjadi salah satu pertimbangan yang mungkin ada di balik perubahan jadwal turnamen, jurnalis itu menilai bahwa meningkatnya perselisihan antara kedua federasi dapat membuat FIFA kurang bersedia memberikan konsesi kepada UEFA dan klub-klub yang berada di bawah naungannya.

Menurut narasinya, konflik yang kian meningkat antara kedua pihak dapat mendorong FIFA untuk tidak keberatan atas kembalinya Piala Afrika ke sistem tradisionalnya, hal yang dapat merugikan kepentingan klub-klub Eropa yang semestinya diuntungkan oleh penyelenggaraan turnamen setiap empat tahun alih-alih dua tahun.

Molina menilai bahwa sepakbola Afrika kembali mendapati dirinya berada di pusat perhitungan politik dan pertarungan pengaruh antara institusi-institusi internasional, alih-alih kepentingan benua tersebut yang menjadi faktor penentu dalam menetapkan masa depan kompetisinya.

Jurnalis itu menekankan bahwa persoalan ini tidak hanya terkait dengan perselisihan administratif, melainkan juga berkaitan dengan kepentingan finansial yang besar, mengingat adanya para pejabat Afrika yang lebih memilih turnamen tetap digelar setiap dua tahun karena pendapatan yang dihasilkannya.

Molina berkata mengkritik cara pengambilan keputusan: "Kita kembali menyaksikan bahwa ada satu hal yang sama di antara semua keputusan ini: kepentingan sepakbola Afrika tidak hadir dalam tahap mana pun. Ini hanyalah perhitungan politik dan kepentingan finansial yang sangat besar."

Motsepe menolak tuduhan tunduk pada FIFA dan UEFA

Di sisi lain, Patrice Motsepe menolak tuduhan yang menyebutkan bahwa CAF mengambil keputusan-keputusannya sebagai respons terhadap arahan dari FIFA atau UEFA, dengan menegaskan bahwa melindungi kepentingan sepakbola Afrika tetap menjadi prioritas baginya.

Presiden Konfederasi Sepakbola Afrika itu menjelaskan bahwa persoalan kembali menyelenggarakan Piala Afrika setiap dua tahun memang tengah ditinjau ulang, tetapi ia tidak mengumumkan adanya keputusan final untuk membatalkan sistem empat tahun.

Dengan demikian, CAF mendapati dirinya menghadapi kemungkinan peninjauan ulang atas sebuah keputusan yang pengumumannya belum berlalu lebih dari setahun, setelah ia membelanya sebagai bagian dari rencana untuk menata ulang kompetisi tim nasional Afrika.

Hingga saat ini, masa depan sistem turnamen belum ditentukan, tetapi dibukanya kembali berkas ini menghidupkan lagi perdebatan mengenai motif perubahan jadwal Piala Afrika, serta sejauh mana kemampuan CAF untuk mengambil keputusan-keputusannya sesuai dengan prioritas sepakbola Afrika, jauh dari konflik kepentingan internasional.