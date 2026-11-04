Penderitaan bintang Brasil, Vinicius Junior, pemain Real Madrid, terus berlanjut setelah ia kembali menuai kritik luas malam ini.

Winger Brasil itu mengawali laga Real Madrid di Liga Champions Eropa melawan AEK Athena, namun ia kembali gagal tampil bagus.

Real Madrid nyaris kalah dalam laganya malam ini di Yunani, saat mereka tertinggal dengan skor 2-1 seperempat jam sebelum pertandingan berakhir. Namun, "Los Blancos" membangkitkan kembali semangat Eropa klasik mereka untuk mewujudkan comeback dramatis dan menang 3-2.

Akan tetapi, Vinicius Junior berada di bawah tekanan besar. Setelah dilarang bermain di Liga Spanyol selama 4 pertandingan, pelatih kepala Jose Mourinho memberinya kesempatan tampil sebagai starter malam ini, dan sudah pasti, ia tidak memanfaatkan kesempatan itu secara maksimal.

Setelah bermain di sayap kiri, mendorong Yan Diomande ke sayap kanan, mantan pemain Flamengo itu tidak menampilkan performa yang meyakinkan dalam laga ini.

Dengan gemilangnya penampilan Diomande di sejumlah laga terakhir pada posisi sayap kiri, Vinicius Junior seharusnya membuktikan dirinya di Athena, namun ia tidak membuat perbedaan apa pun. Terlebih lagi, berbeda dengan rekan-rekannya, ia sempat mendapatkan waktu istirahat setelah absen dari laga-laga Liga terakhir.

Vinicius tampak tidak mampu menciptakan ancaman apa pun, dan kurang akurat dalam dribel-dribelnya.

Apakah Real Madrid lebih baik tanpa Vinicius?

Tentu saja, reaksi di Spanyol datang dengan sangat keras terhadap pemain Brasil itu.

Surat kabar "AS" menyebutkan bahwa "penampilannya sangat buruk di babak pertama. Dan di babak kedua, ia mencoba, tetapi tidak berhasil. Saat ini, Diomande unggul jauh darinya dalam formasi utama".

Jorge Valdano, mantan pemain Real Madrid yang biasanya berimbang dalam komentarnya, sangat mengkritik pemain Brasil itu dalam sebuah program televisi di kanal Movistar, di mana ia berkata: "Kata layak tidak berlaku untuk pemain seperti Vinicius. Ia memberikan sedikit usaha, dan jarang berhasil".

Ia melanjutkan: "Ia hanya melakukan satu aksi bagus. Kita tidak mengingat hal berarti apa pun dari laganya malam ini; bagi seorang pemain yang mempertahankan level luar biasa ini untuk waktu yang lama, ini sangat sedikit. Penampilan pucat Vinicius ini tidak akan membantunya merebut kembali posisi yang telah dikuasai Diomande".

Meskipun ia tidak akan bisa bermain melawan Valencia pekan ini, Vinicius Junior tidak lagi dianggap sebagai pemain inti dalam formasi ideal Mourinho di Real Madrid. Surat kabar "Marca" menyinggung bahwa "mungkin terlihat mudah untuk mengarahkan tudingan kepada Vinicius dan membebankan kepadanya tanggung jawab atas masalah-masalah Real Madrid, tetapi bukan suatu kebetulan bahwa level tim Mourinho menurun ketika pemain Brasil itu berada di atas lapangan".

Surat kabar itu juga menyoroti kurangnya komitmen defensif darinya.

Menjadi jelas bahwa Vinicius tengah melalui periode kemerosotan yang sulit untuk dilalui, yang akan menempatkannya dalam posisi sulit besar saat kembali dari skorsing, di mana ia akan mendapati dirinya dengan kemungkinan besar duduk di bangku cadangan.