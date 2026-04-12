Konflik baru... Senegal memulai pertarungan hukum dengan Maroko

Kasus pencalonan tuan rumah Piala Afrika 2025 antara Maroko dan Senegal memasuki fase krusial pekan ini, di tengah meningkatnya ketegangan hukum dan diplomatik antara kedua negara, serta upaya intensif yang dilakukan Presiden Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), Patrice Motsepe, untuk meredam krisis yang mengancam citra sepak bola Afrika.

Situs "Foot Mercato" dalam laporannya menyebutkan bahwa sementara Federasi Sepak Bola Senegal bersiap mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), perhatian kini tertuju ke Rabat di mana sidang banding para pendukung Senegal yang ditahan akan dimulai, sebuah perkembangan yang berpotensi memperumit situasi.

Ketegangan yang Meningkat

Selama beberapa minggu terakhir, dunia sepak bola Afrika dilanda krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang melampaui batas persaingan olahraga dan merambah ke ranah politik dan hukum.

Setelah keputusan Konfederasi Afrika pada 17 Maret lalu untuk mencabut gelar Piala Afrika dari Senegal dan memberikannya kepada Maroko, menyusul anggapan bahwa keluarnya para pemain "Singa Teranga" sementara dari lapangan selama final dianggap sebagai pengunduran diri, badai kontroversi pun meletus.

Keputusan yang dianggap "tidak adil dan tidak masuk akal" oleh Federasi Sepak Bola Senegal ini mendorongnya untuk mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, menegaskan bahwa mereka tetap "juara Afrika secara hukum", dan menuntut keputusan segera sebelum dimulainya Piala Dunia 2026.

Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko menegaskan komitmen penuh mereka terhadap peraturan Konfederasi Afrika, sambil menegaskan kerja sama mereka dengan semua badan internasional, sementara tim nasional Senegal terus merayakan kemenangan "di lapangan" mereka dalam pertandingan persahabatan melawan Peru di Prancis.

Langkah-langkah intensif dari CAF

Di tengah ketegangan ini, Presiden Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), Patrice Motsepe, mengintensifkan langkah-langkah diplomatiknya, dalam upaya meredakan ketegangan.

Setelah kunjungannya ke Dakar dan pertemuannya dengan Presiden Senegal, Bassirou Diomaye Faye, ia bertolak ke Rabat dalam kunjungan yang digambarkan sebagai "misi penyelamatan" bagi sepak bola Afrika.

Motsibi menegaskan dalam pernyataan pers bahwa CAF berupaya "menjamin integritas permainan di benua ini", sambil menyoroti perlunya meninjau ulang peraturan turnamen berdasarkan apa yang terjadi di final.

Dia berkata: "Sanksi harus bersifat jera, tetapi pada saat yang sama kita harus memperbaiki undang-undang untuk menjamin keadilan dan transparansi."

Presiden CAF juga membantah tuduhan yang ditujukan kepada federasi di Senegal terkait korupsi, menyebutnya sebagai "tuduhan yang tidak berdasar", sambil menekankan pentingnya melindungi reputasi 54 federasi anggota Afrika.

Sidang para pendukung Senegal

Peristiwa paling menonjol minggu ini adalah dimulainya sidang banding terhadap 18 suporter Senegal yang ditangkap setelah insiden final Piala Afrika di Rabat.

Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan hukuman penjara antara tiga bulan hingga satu tahun atas tuduhan kerusuhan dan kekerasan selama acara olahraga.

Setelah penundaan berulang kali, sidang banding dijadwalkan besok Senin, di Pengadilan Banding di Rabat, di tengah perhatian media dan diplomatik yang luas, karena kasus ini dipandang sebagai ujian baru bagi hubungan kedua negara.

Pemantauan hak asasi manusia yang cermat

Sementara itu, Dewan Nasional Hak Asasi Manusia Maroko menegaskan bahwa mereka memantau jalannya persidangan dengan cermat untuk memastikan transparansi dan penghormatan terhadap hak-hak dasar para terdakwa.

Dewan tersebut menjelaskan bahwa mereka menghadiri sidang dan meninjau berkas-berkas, serta mengunjungi para tahanan di Penjara Al-Arjat tanpa kehadiran pihak pengelola penjara, sambil mencatat bahwa para terdakwa tidak mengajukan keluhan apa pun terkait pelanggaran hak-hak mereka.

Dewan menekankan bahwa pemantauannya bertujuan untuk menjamin "asas praduga tak bersalah, keterbukaan sidang, dan memungkinkan pihak pembela untuk menjalankan perannya secara penuh".

Asosiasi Sepak Bola Maroko di Luar Jalur Hukum

Perlu dicatat bahwa Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko bukanlah pihak langsung dalam kasus ini, baik sebagai penggugat maupun pihak sipil, sehingga kasus ini terbatas pada kerangka hukum Maroko, jauh dari campur tangan resmi dunia olahraga.

Sementara masyarakat Afrika menanti hasil sidang pekan ini, pertanyaan utama tetap: apakah upaya CAF berhasil mengatasi krisis ini, ataukah Piala Afrika 2025 akan tetap menjadi judul krisis terbesar dalam sejarah sepak bola Afrika modern?