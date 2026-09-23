Virgil van Dijk melontarkan respons keras kepada media yang hadir di Zeist pada Rabu pagi. Kapten Timnas Belanda itu mula-mula terlibat adu mulut dengan Noa Vahle, lalu dengan Maarten Wijffels, Martijn Krabbendam, dan Valentijn Driessen.

Van Dijk pertama-tama bersikap tajam kepada Vahle. Kepadanya, dia mengatakan bahwa ‘itu benar-benar omong kosong’ jika disebut bahwa ide memainkan lima bek melawan Maroko di Piala Dunia berasal darinya. Menurut Van Dijk, hal itu ‘disugestikan’ oleh rekan-rekan kerja Vahle pada musim panas lalu.

Setelah percakapan tidak bersahabat dengan Wijffels dan Krabbendam, giliran Driessen yang kemudian angkat bicara dengan pendekatan yang sangat keras.

“Virgil, ini agak terasa seperti tugas wajib ya? Kamu sedikit murung hari ini. Biasanya kamu cukup ramah,” buka kepala sepakbola De Telegraaf itu.

“Kadang ada hal-hal yang harus dikatakan. Saya tidak bisa terus-menerus mendengarkan omong kosong itu sepanjang waktu,” jawab Van Dijk. “Kamu juga bisa lebih terbuka, kan? Jawabanmu sangat ketus,” balas Driessen.

“Ini bukan percakapan di sini. Kamu tinggal ajukan pertanyaan di konferensi pers,” respons Van Dijk kemudian. Driessen: “Kamu ketus. Kamu bisa saja merespons dengan biasa, kan?”

“Dengan sangat banyak media saya tidak punya masalah, dan tidak pernah punya, tetapi kalau omong kosong dilemparkan ke publik. Lalu apa yang harus saya lakukan dengan itu?”, kata Van Dijk kemudian.

Driessen membalas bahwa Van Dijk seharusnya berbicara dengan media yang bertanggung jawab atas rumor-rumor omong kosong itu. “Bukankah sekarang saya sedang berbicara dengan itu?”, ujar kapten Liverpool tersebut sebelum percakapan itu dipotong.



