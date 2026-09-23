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Bart DHanis
Diterjemahkan oleh

Konferensi pers tiba-tiba berubah menjadi pertengkaran hebat antara Driessen dan Van Dijk: "Biasanya Anda cukup ramah, tetapi sekarang..."

Virgil van Dijk melontarkan respons keras kepada media yang hadir di Zeist pada Rabu pagi. Kapten Timnas Belanda itu pertama-tama terlibat adu mulut dengan Noa Vahle, lalu dengan Maarten Wijffels, Martijn Krabbendam, dan Valentijn Driessen.

Van Dijk mula-mula bersikap tajam kepada Vahle. Kepadanya, ia mengatakan bahwa anggapan bahwa ide bermain dengan lima bek melawan Maroko di Piala Dunia berasal darinya adalah “omong kosong belaka”. Menurut Van Dijk, hal itu “disugestikan” oleh rekan-rekan Vahle pada musim panas lalu.

Setelah percakapan yang tidak bersahabat dengan Wijffels dan Krabbendam, giliran Driessen yang angkat bicara dengan pendekatan agresif.

“Virgil, ini sedikit tugas wajib ya? Kamu agak uring-uringan hari ini. Biasanya kamu cukup baik,” buka kepala sepakbola De Telegraaf itu.

“Kadang ada hal-hal yang memang harus dikatakan. Saya tidak bisa terus-terusan hanya mendengarkan omong kosong itu sepanjang waktu,” jawab Van Dijk. “Kamu juga bisa terbuka, kan? Jawabanmu pendek-pendek sekali,” balas Driessen.

“Ini bukan percakapan. Di konferensi pers, kamu tinggal mengajukan pertanyaan saja,” respons Van Dijk kemudian. Driessen: “Kamu ketus. Kamu kan bisa merespons saja?”

“Dengan banyak media saya tidak punya masalah dan tidak pernah punya, tetapi kalau omong kosong dilemparkan ke publik, lalu saya harus bagaimana?” respons Van Dijk kemudian.

Driessen membalas bahwa Van Dijk seharusnya berbicara dengan media yang bertanggung jawab atas rumor-rumor omong kosong itu. “Bukankah sekarang saya sedang berbicara dengan itu?” kata kapten Liverpool tersebut sebelum percakapan itu dipotong.

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