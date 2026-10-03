Konferensi Pers Jesus Dikepung Pertanyaan soal Ronaldo: Saya Tidak Akan Mengatakan Apa Pun

Isu Cristiano Ronaldo, bintang Al Nassr Arab Saudi, masih terus bergema di berbagai penjuru dunia, setelah ia meninggalkan kamp latihan timnas Portugal dalam keadaan marah.

Surat kabar AS menyebutkan bahwa Jorge Jesus, pelatih timnas Portugal, berusaha meredam pentingnya persoalan tersebut, namun tanpa keberhasilan, dalam konferensi pers yang digelar menjelang laga melawan Norwegia di UEFA Nations League.

Namun ketegangan mencapai tingkat yang membuat kepala pusat media timnas Portugal terpaksa turun tangan dan mengakhiri pertanyaan-pertanyaan terkait Ronaldo.

Jesus berkata, "Saya tidak akan mengatakan apa pun. Ronaldo adalah simbol timnas Portugal. Dan biarlah ini benar-benar jelas. Setelah pertandingan Norwegia, kami akan punya kesempatan untuk membahas hal ini."

Ia menambahkan, "Yang penting adalah pertandingan, pertandingan melawan Norwegia. Pertandingan yang harus kami jalani dengan baik di hadapan para pendukung kami, dan tujuan kami adalah menang. Jangan biarkan saya mengabaikan hal ini."

Sejak awal konferensi pers, topik Cristiano menjadi hal yang berulang kali muncul dalam pertanyaan hampir 50 jurnalis yang hadir dalam konferensi tersebut, sementara Jesus berusaha menghindari jawabannya dengan sebaik mungkin.

Jesus berkata, "Saya akan fokus pada apa yang telah saya katakan, pada tim dan lawan. Norwegia adalah salah satu dari 5 timnas terbaik di Eropa, dan memiliki pemain-pemain hebat. Kami harus fokus pada hal ini, dan inilah persoalannya saat ini. Setelah itu, kami akan punya kesempatan untuk menganalisis apa yang mungkin terjadi di sini. Kami harus memikirkan klasemen grup besok."

Setelah keputusan Cristiano, rakyat Portugal ingin menyampaikan terima kasih kepada sang pemain atas apa yang telah ia persembahkan selama hampir 3 dekade. Dalam konteks ini, salah satu pertanyaan berfokus pada kemungkinan sambutan yang akan diterima sang pelatih sebelum pertandingan Norwegia.

Jesus menjawab, "Kasih sayang yang saya cari dan yang saya suka terima tidak melampaui apa yang direpresentasikan oleh timnas. Kasih sayang itu untuk tim dan para pemain, bukan untuk saya. Saya adalah bagian dari sebuah tim, dan saya adalah pelatih sebuah tim. Semuanya terkait dengan dukungan yang diberikan para pendukung kepada timnas. Saya peduli pada negara saya dan bendera negara saya."

Ketika pertanyaan keempat tentang topik yang sama diajukan, kesabaran Jesus dan pihak Portugal pun habis, di mana sang pelatih berkata, "Berbicara dengan Cristiano melalui telepon? Saya tidak ingin memiliki keterkaitan apa pun dengan hal apa pun yang tidak berkaitan dengan timnas."

Setelah itu, kepala pusat media timnas turun tangan untuk mengakhiri topik yang menyita perhatian Portugal pada hari-hari ini, dan berkata, "Jesus sudah mengatakan, terkait topik Cristiano, bahwa ia akan membicarakannya setelah pertandingan besok."







