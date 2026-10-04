Konferensi pers Irlandia dihentikan seketika setelah tuduhan dari jurnalis Israel

Duel Nations League antara Irlandia dan Israel pada Minggu malam diwarnai pendahuluan yang tidak tenang. Pada Sabtu, konferensi pers Irlandia bahkan dihentikan lebih awal setelah ada pertanyaan dari seorang jurnalis Israel.

Pada Minggu malam, Irlandia dan Israel akan saling berhadapan di Nations League, di tempat netral di Serbia. Pekan lalu, kedua negara juga sudah bertemu, saat itu di Hungaria. Irlandia memenanginya dengan skor 0-3.

Di sekitar duel itu, ada banyak hal yang terjadi. Para pemain Irlandia menatap rumput saat lagu kebangsaan Israel dikumandangkan, tidak menyalami para pemain Israel, dan mengenakan ban lengan hitam "sebagai bentuk pengakuan atas semua korban dalam konflik Gaza".

Namun, itu belum semuanya. Federasi sepak bola Irlandia setelah pertandingan itu mengumumkan sedang menyelidiki laporan tentang hinaan rasistis dari fans Israel yang ditujukan kepada Adam Idah, striker Irlandia.

Dan soal itulah yang kembali disinggung pada Sabtu, saat konferensi pers jelang Irlandia versus Israel. "Pemain kalian menyebut pemain kami 'monyet' selama pertandingan," kata seorang jurnalis Israel kepada Heimir Hallgrímsson, pelatih tim nasional Irlandia.

"Itu sama sekali tidak benar," sela petugas pers Irlandia. "Oke, kita akhiri konferensi pers di sini." Ketika jurnalis itu diminta mengembalikan mikrofon, ia menolaknya: "Kalian tidak bisa merebut mikrofon dari saya. Itu tidak bisa!"

"Para pemain tidak berbohong soal itu," lanjutnya. "Ini bukan kebohongan. Inilah yang mereka katakan. Ini konferensi pers. Kami diundang ke sini, dan kami bisa mengajukan pertanyaan." Namun, jawaban tidak lagi diberikan, sehingga konferensi pers pun berakhir.