Sebuah usulan baru yang diajukan Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) mengenai masa depan pengelolaan hak komersial dan investasi olahraga ini serta kompetisi-kompetisi besarnya, terutama Piala Dunia, memicu gelombang kontroversi global, seiring meningkatnya seruan untuk lebih banyak transparansi dan konsultasi sebelum melanjutkan proyek apa pun yang bisa menggambar ulang lanskap finansial olahraga tersebut.

Dalam sebuah reaksi resmi, Konfederasi Sepakbola Asia menyampaikan sikap yang jelas terhadap usulan itu, mengkritik cara pengajuannya dan mekanisme penanganannya.

Konfederasi Sepakbola Asia menyatakan ketidakpuasannya, dalam sebuah pernyataan resmi, atas pengumuman FIFA mengenai usulan pendirian perusahaan "FIFA Forward Enterprise" yang tugasnya adalah menyatukan operasi komersial dan berbagai kegiatan FIFA.

Konfederasi Sepakbola Asia menegaskan bahwa pihaknya tidak diajak berkonsultasi sebelumnya terkait proyek tersebut, meski proyek itu berpotensi menimbulkan dampak terhadap masa depan olahraga ini secara komersial dan finansial.

Dalam pernyataannya pada hari Rabu ini, disebutkan bahwa pihaknya merasa kecewa karena usulan ini diumumkan ke publik sebelum konfederasi-konfederasi benua diberi kesempatan untuk mengkajinya dan membahasnya melalui kanal-kanal kelembagaan yang resmi.

Dijelaskan bahwa inisiatif-inisiatif yang berdampak global harus berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan konsultasi yang bermakna, seraya menekankan bahwa setiap keputusan yang berpotensi membentuk ulang masa depan komersial dan finansial sepakbola menuntut adanya keterlibatan awal dan menyeluruh dengan konfederasi benua, asosiasi nasional, serta seluruh pihak terkait, sebelum diajukan kepada pihak-pihak pengambil keputusan.

Konfederasi Sepakbola Asia menambahkan bahwa seluruh pemangku kepentingan harus memperoleh informasi yang memadai dan waktu yang cukup untuk mengevaluasi usulan tersebut dari berbagai sisinya, termasuk sisi hukum, komersial, dan strategis, dengan menganggap bahwa mekanisme ini penting untuk menjamin bahwa setiap keputusan mencerminkan kepentingan kolektif sepakbola dunia dan memperkuat kepercayaan terhadap sistem tata kelola di dalam tubuh FIFA.

Konfederasi Sepakbola Asia, sebagai salah satu dari enam konfederasi benua yang bernaung di bawah FIFA, menegaskan komitmennya untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan sepakbola dunia.

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