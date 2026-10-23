Konfederasi Sepak Bola Asia secara mengejutkan berbalik arah dan mendukung Gianni Infantino untuk masa jabatan ketiga sebagai presiden FIFA

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Gianni Infantino mendapat dorongan besar dalam upayanya meraih masa jabatan ketiga sebagai presiden FIFA setelah Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) berbalik sikap secara drastis dan menyatakan dukungan terhadap kepemimpinannya. Langkah itu terjadi hanya beberapa bulan setelah AFC bersama badan-badan sepak bola benua lainnya melontarkan kritik keras terhadap pejabat Swiss-Italia tersebut terkait rencana investasi Piala Dunia yang kontroversial.

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AFC dukung Infantino di Tokyo

Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa menyatakan dukungan AFC kepada presiden FIFA petahana dalam kongres luar biasa di Jepang, seperti dilaporkan Associated Press. Dukungan terbuka itu menjadi sokongan penting dari konfederasi beranggotakan 47 negara menjelang pemilihan pada Maret.

Batas waktu bagi calon penantang untuk maju adalah 18 November, meski saat ini Infantino belum memiliki lawan. Dukungan dari blok Asia hampir menjamin ia akan terus memimpin badan sepakbola dunia itu.

Salman tegaskan dukungan Asia

Getty Images

Berbicara langsung kepada Infantino di Tokyo, Sheikh Salman meyakinkan presiden FIFA itu bahwa sebagian besar negara anggota Asia mendukung penuh upayanya untuk terpilih kembali, setelah ia melakukan lobi secara luas di berbagai belahan dunia.

“Kami menegaskan komitmen penuh untuk mendukung Anda dan kepemimpinan Anda dalam upaya meraih mandat baru sebagai presiden FIFA,” kata Sheikh Salman. “Anda telah mengunjungi banyak negara di Asia. Saya telah berbicara dengan banyak anggota di benua ini. Saya tahu pandangan Anda, dan saya pikir komitmen Anda juga jelas.”

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Menyoroti banyaknya perjalanan ke berbagai negara yang mewarnai upaya Infantino mencari dukungan, pimpinan AFC itu menambahkan: “Terima kasih sudah hadir di sini. Saya tahu Anda telah pergi ke mana-mana. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa melakukannya. Namun, saya yakin Anda mencetak rekor dengan mengunjungi hampir setiap negara.”

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Sheikh Salman menutup pernyataan awalnya dengan menegaskan sikap bersama konfederasi tersebut. “Saya yakin apa yang saya rasakan juga dirasakan sebagian besar anggota saya. Dan saya sudah menyampaikannya kepada Anda,” ujarnya. “Sebagai satu keluarga Asia, kami siap melangkah maju, bersatu mendukung Anda, Gianni. Saya ingin memperjelas hal itu hari ini.”

Melampaui kontroversi investasi

Dukungan ini menandai perubahan tajam dari sikap AFC dua bulan lalu, ketika konfederasi itu bersama UEFA dan CONCACAF mengecam Infantino atas “pelanggaran kepercayaan yang mendasar.” Perselisihan itu bermula dari rencana senilai $4,2 miliar untuk menjual kepemilikan dalam turnamen-turnamen FIFA kepada investor swasta yang akhirnya dibatalkan. Infantino baru-baru ini meminta maaf atas rencana tersebut dalam sebuah pertemuan di Zurich.

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Menanggapi ketegangan belakangan ini, Sheikh Salman berkata: “Gianni, saya ingin memperjelas: Ya, kami pernah membicarakan beberapa persoalan. Namun, jangan kaitkan kedua hal itu. Saya pikir, ketika kita bertemu di Zurich beberapa hari lalu, Anda menjelaskan bahwa ada pemahaman yang sungguh-sungguh di antara kita.

“Saya yakin masa lalu adalah bagian dari sejarah kita. Saya yakin kita semua telah memetik pelajaran penting darinya. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita melangkah maju bersama. Saya pikir semua orang punya pertanyaan, dan saya yakin jawabannya akan tersedia, baik bagi kami di Asia maupun bagi seluruh dunia.”

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Saat naik ke podium, Infantino mengakui kesalahannya sebelum menyoroti besarnya peningkatan dukungan finansial selama masa kepemimpinannya. “Ketika Anda melakukan banyak hal, Anda melakukan banyak hal baik, setidaknya itulah harapan kami dan yang telah kami lakukan, tetapi Anda juga membuat beberapa kesalahan,” kata Infantino. “Namun, yang penting, seperti Anda katakan, adalah terus belajar dari pengalaman dan kesalahan, meminta maaf, melangkah maju, bersatu, dan membangun masa depan kita, masa depan Anda.

“Sebelum saya mulai menjabat sebagai presiden FIFA, masing-masing dari Anda, beberapa masih [di sini] dan masih mengingat masa itu, menerima $1 juta setiap empat tahun. Mulai 1 Januari tahun depan, jumlahnya akan menjadi $25 juta.”

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Pemilihan Maret menanti presiden tanpa lawan

Getty Images

Dengan blok suara AFC yang besar kini berada di pihaknya, Infantino berada dalam posisi untuk melewati proses pemilihan mendatang dengan mudah. Calon-calon pesaing memiliki waktu hingga pertengahan November untuk menyatakan niat maju, tetapi kecil kemungkinan muncul penantang serius.

Seiring Infantino terus memanfaatkan peningkatan dukungan finansial bagi negara-negara anggota, jalan menuju masa jabatan berikutnya sebagai pemimpin FIFA tampak hampir pasti menjelang kongres pada Maret.