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Gianni Infantino mendapat dorongan besar dalam upayanya meraih masa jabatan keempat sebagai presiden FIFA setelah Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) berbalik arah secara drastis dan mendukung kepemimpinannya. Langkah itu terjadi hanya beberapa bulan setelah AFC bergabung dengan badan-badan sepak bola benua lainnya dalam melontarkan kritik keras terhadap pejabat Swiss-Italia tersebut terkait rencana investasi Piala Dunia yang kontroversial.

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AFC dukung Infantino di Tokyo

Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa menyatakan dukungan AFC kepada presiden petahana FIFA dalam kongres luar biasa di Jepang, seperti dilaporkan Associated Press. Dukungan terbuka itu memberi sokongan penting dari konfederasi beranggotakan 47 negara tersebut menjelang pemilihan pada Maret.

Batas waktu bagi kandidat penantang untuk maju adalah 18 November, meski saat ini Infantino belum memiliki lawan. Dukungan dari blok Asia hampir menjamin kelanjutannya sebagai pemimpin badan sepakbola dunia itu.

Salman tegaskan dukungan Asia

Getty Images

Berbicara langsung kepada Infantino di Tokyo, Sheikh Salman meyakinkan pemimpin FIFA itu bahwa sebagian besar anggota AFC mendukung penuh upayanya untuk terpilih kembali, setelah ia melakukan lobi secara luas di berbagai penjuru dunia.

“Kami menegaskan komitmen penuh untuk mendukung Anda dan kepemimpinan Anda saat Anda mengupayakan mandat baru sebagai presiden FIFA,” kata Sheikh Salman. “Anda telah mengunjungi banyak negara di Asia. Saya telah berbicara dengan banyak anggota di benua ini. Saya tahu bagaimana perasaan Anda, dan saya pikir komitmen Anda juga jelas.”

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Menyoroti banyaknya perjalanan ke berbagai negara yang menjadi ciri upaya Infantino menggalang dukungan, pemimpin AFC itu menambahkan: “Terima kasih sudah hadir di sini. Saya tahu Anda telah pergi ke mana-mana. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa melakukannya. Namun, saya yakin Anda mencetak rekor karena telah berada di hampir setiap negara.”

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Sheikh Salman menutup pernyataan awalnya dengan menegaskan sikap bersama konfederasi tersebut. “Apa yang saya rasakan, saya yakin, juga dirasakan sebagian besar anggota saya. Dan saya telah menyampaikannya kepada Anda,” ujarnya. “Sebagai satu keluarga Asia, kami siap melangkah maju, bersatu mendukung Anda, Gianni. Saya ingin menegaskan hal itu hari ini.”

Melampaui kontroversi investasi

Dukungan itu menandai perubahan sikap yang mencolok dari posisi AFC dua bulan lalu, ketika konfederasi tersebut bersama UEFA dan CONCACAF mengecam Infantino atas “pelanggaran kepercayaan yang mendasar”. Perselisihan itu bermula dari rencana senilai $4,2 miliar untuk menjual kepemilikan di turnamen FIFA kepada investor swasta yang kemudian dibatalkan. Infantino baru-baru ini meminta maaf atas rencana tersebut dalam sebuah pertemuan di Zurich.

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Menanggapi ketegangan baru-baru ini, Sheikh Salman mengatakan: “Gianni, saya ingin memperjelas: Ya, ada beberapa persoalan yang pernah kita bicarakan. Namun, jangan kaitkan kedua hal itu. Saya pikir dalam pertemuan kita beberapa hari lalu di Zurich, Anda menjelaskan bahwa ada saling pengertian yang tulus di antara kita.

“Masa lalu, saya yakin, adalah bagian dari sejarah kita. Saya yakin kita semua telah memetik pelajaran penting darinya. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita melangkah maju bersama. Saya pikir semua orang memiliki pertanyaan, dan saya yakin jawabannya akan tersedia, baik bagi kami di Asia maupun bagi seluruh dunia.”

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Saat naik ke podium, Infantino mengakui kesalahannya sebelum menyoroti pertumbuhan keuangan yang sangat besar selama masa kepemimpinannya. “Ketika Anda melakukan banyak hal, Anda melakukan, semoga, seperti yang kami lakukan, banyak hal baik, tetapi Anda juga membuat beberapa kesalahan,” kata Infantino. “Namun, yang penting, seperti yang Anda katakan, adalah belajar, selalu belajar dari pengalaman, dari kesalahan, meminta maaf, melangkah maju, berkumpul, bersatu, dan membangun masa depan kita, masa depan Anda.

“Sebelum saya mulai menjabat sebagai presiden FIFA, masing-masing dari Anda, sebagian masih [di sini] dan masih ingat masa itu, menerima $1 juta setiap empat tahun. Mulai 1 Januari tahun depan, jumlahnya akan menjadi $25 juta.”

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Pemilihan Maret menanti presiden tanpa penantang

Getty Images

Dengan blok suara AFC yang besar kini berpihak kepadanya, Infantino berada dalam posisi untuk melewati proses pemilihan mendatang dengan mudah. Kandidat penantang memiliki waktu hingga pertengahan November untuk menyatakan niat mereka, tetapi kecil kemungkinan muncul penantang serius.

Seiring Infantino terus memanfaatkan peningkatan dukungan finansial bagi negara-negara anggota, jalannya menuju masa jabatan keempat berturut-turut sebagai pemimpin FIFA tampak hampir pasti menjelang kongres pada Maret.