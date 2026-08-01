Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia, menyambut baik keputusan Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" untuk menarik proyek FIFA Forward Enterprise, yang bertujuan membentuk sebuah entitas komersial baru yang memungkinkan keterlibatan investor dari sektor swasta dalam hak-hak komersial turnamen-turnamen FIFA.

Presiden AFC menegaskan, dalam pernyataan resmi, pada hari Sabtu, bahwa langkah ini merupakan kesempatan untuk menegaskan kembali pentingnya mengadopsi pendekatan konsultatif dalam persoalan-persoalan yang menyangkut masa depan sepak bola dunia. Ia meminta FIFA agar setiap inisiatif serupa di masa mendatang dipaparkan kepada konfederasi-konfederasi kontinental, Dewan FIFA, federasi-federasi nasional anggota, dan seluruh pihak terkait, pada waktu yang tepat, serta dengan tingkat transparansi tertinggi.

Sheikh Salman berkata: "Masa depan sepak bola dunia harus selalu digambarkan melalui konsultasi yang benar, dialog kolektif, dan penghormatan terhadap struktur tata kelola yang diadopsi dalam olahraga kita."

Ia menambahkan bahwa AFC siap sepenuhnya mendukung setiap inisiatif yang dapat memperkuat kesatuan keluarga sepak bola, berkontribusi pada pengembangan olahraga ini di tingkat global, dan mewujudkan manfaat nyata bagi semua pihak.

Sebelumnya, AFC telah mengungkapkan kemarahannya atas langkah FIFA yang meluncurkan gagasan proyek tersebut tanpa berkonsultasi dengan konfederasi-konfederasi kontinental.

Presiden AFC juga menyampaikan terima kasih kepada federasi-federasi nasional anggota, memuji kesatuan dan solidaritas yang mereka tunjukkan selama periode terakhir.

Ia menjelaskan: "Saya merasa bangga karena seluruh federasi nasional anggota kami berdiri dalam satu barisan, dan memberikan kepercayaannya kepada AFC untuk berupaya memperoleh jawaban atas nama mereka mengenai persoalan yang sangat penting terkait masa depan tata kelola sepak bola dunia. Saya berterima kasih atas kesabaran, solidaritas, dan kesatuan mereka, dan saya menegaskan bahwa AFC akan selalu bekerja demi mewujudkan kepentingan terbaik mereka."

Gianni Infantino, Presiden FIFA, telah mengumumkan pada dini hari Sabtu penarikan proyek FIFA Forward Enterprise, setelah meningkatnya gelombang penolakan yang dihadapinya selama beberapa hari terakhir dari sejumlah konfederasi kontinental dan pejabat sepak bola.

Infantino menjelaskan, dalam pernyataan resmi, bahwa proyek tersebut bertujuan "menyediakan landasan untuk terus memperkuat federasi-federasi nasional anggota FIFA, serta mendukung sepak bola di berbagai penjuru dunia, khususnya di negara-negara yang paling membutuhkan."

Presiden FIFA menekankan bahwa pelaksanaan proyek tersebut sejak awal telah disyaratkan memperoleh dukungan mayoritas federasi nasional anggota, dan bahwa proyek itu akan menjalani proses konsultasi dengan federasi-federasi nasional, Dewan FIFA, konfederasi-konfederasi kontinental, dan seluruh pemangku kepentingan.

Proyek tersebut menghadapi penolakan yang kian meningkat selama beberapa hari terakhir, setelah FIFA mengusulkan pembentukan sebuah perusahaan baru yang akan menangani aktivitas komersial dan penyelenggaraan turnamen, dengan membuka penjualan sebagian sahamnya kepada investor dari sektor swasta.

Konfederasi Sepak Bola Eropa "UEFA" menyatakan penolakan tegasnya terhadap usulan tersebut, mengisyaratkan pemboikotan seluruh turnamen FIFA jika proyek itu tetap dilanjutkan, sebelum Konfederasi Sepak Bola Asia dan Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia "CONCACAF" turut bergabung dalam barisan penentang.

Krisis tersebut juga diwarnai pengunduran diri Carlos Cordeiro dari Amerika Serikat, penasihat senior Presiden FIFA, sebagai bentuk protes terhadap proyek tersebut, di samping kritik terbuka dari Kevin Lamour asal Prancis, Direktur Eksekutif Operasional FIFA, sebelum Infantino secara resmi mengumumkan penarikan usulan itu, mengakhiri salah satu proyek paling kontroversial dalam sejarah FIFA.