Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) menobatkan Alireza Beiranvand sebagai pemain terbaik 2026 pada Kamis di Bangkok. Pemain Iran berusia 34 tahun itu mencetak sejarah karena belum pernah ada kiper yang dinobatkan sebagai pemain terbaik di benua Asia. Gelandang Atlético Madrid Lee Kang-in dinobatkan sebagai Pemain Internasional Terbaik AFC untuk tahun kedua berturut-turut.

Beiranvand menjadi sorotan terutama pada Piala Dunia musim panas lalu. Meski menghadapi banyak pembatasan , termasuk larangan menginap di Amerika Serikat, Team Melli tetap tak terkalahkan di fase grup.

Beiranvand merupakan pilihan utama yang tak tergantikan di bawah mistar Iran dan menunjukkan alasan kepercayaan itu diberikan kepadanya. Sang kiper tampil gemilang terutama saat melawan Belgia. Tujuh penyelamatannya membuat Belgia tertahan 0-0 .

Setelah sebelumnya bermain imbang melawan Selandia Baru ( 2-2 ) dan menutup fase grup dengan hasil 1-1 melawan Mesir dalam laga yang berlangsung dramatis, Iran gagal melaju ke fase gugur karena selisih gol, meski tak terkalahkan.

Iklan Iklan

Beiranvand, yang mencatatkan total 15 penyelamatan di Piala Dunia, pernah masuk nominasi pada 2019, tetapi kala itu penghargaan jatuh kepada Akram Afif asal Qatar.

Topik Terkait

Dengan terpilihnya sebagai pemenang, Beiranvand mengungguli dua pesaingnya dari Arab Saudi, Feras Al-Brikan dan Salem Al-Dawsari. Pada edisi ke-30 ajang penghargaan ini, ia menjadi pemain Iran pertama yang memenangi penghargaan tersebut sejak Ali Karimi pada 2004.

Selain Beiranvand dan Karimi, Khodadad Azizi (1996), Ali Daei (1999), dan Mehdi Mahdavikia (2003) juga pernah meraih penghargaan individu tersebut untuk Iran. Beiranvand pun baru menjadi kiper kedua yang pernah masuk nominasi penghargaan ini, setelah Mohamed Al-Deayea asal Arab Saudi pada 1996.

Iklan

Di level klub, Beiranvand juga menjalani tahun yang mengesankan. Ia membawa Tractor FC ke babak 16 besar Liga Champions AFC dengan mencatatkan nirbobol dalam lima dari sembilan pertandingan. Hasil itu menyamai pencapaian terbaik klub tersebut sepanjang sejarah di kompetisi antarklub terbesar Asia.

Di kompetisi domestik, Tembok Persia hanya absen dalam tiga pertandingan Tractor, yang finis kedua di belakang Esteghlal FC dalam kompetisi yang dihentikan lebih awal akibat perang. Sejak Oktober tahun ini, pemain dengan 90 penampilan untuk timnas tersebut menjaga gawang Fajr Sepasi Shiraz.