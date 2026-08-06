Komite Eksekutif Konfederasi Sepakbola Afrika (CAF) secara bulat menyetujui "pembaruan" yang disampaikan oleh Presiden Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) Gianni Infantino dan Sekretaris Jenderal Mattias Grafström terkait inisiatif "FIFA Forward", seraya menegaskan komitmennya untuk menjadikan sepakbola Afrika sebagai salah satu yang terbaik di dunia serta berpegang teguh pada praktik tata kelola dan transparansi terbaik.

Melalui pernyataan resminya, CAF mencatat isi pembaruan tersebut yang mengakui adanya kesalahan dalam proses pembentukan proyek FIFA Forward Enterprise yang diusulkan, dengan menegaskan bahwa tidak ada niat untuk mengecualikan Dewan FIFA dan federasi-federasi anggota dari proses tersebut, dan bahwa berkas ini seharusnya ditangani dengan cara yang berbeda.

Infantino dan Grafström menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas kesalahan-kesalahan tersebut disertai janji untuk tidak mengulanginya, seraya mengumumkan pelaksanaan peninjauan yang diperlukan yang laporan hasilnya akan diajukan kepada Dewan FIFA dalam pertemuan mendatang. Usulan yang tadinya akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan federasi-federasi anggota dan Dewan FIFA juga telah ditarik, dengan penegasan bahwa seluruh prosedur dilakukan sesuai kerangka regulasi FIFA meski terdapat kesalahan yang terjadi.

Presiden Konfederasi Sepakbola Afrika Dr. Patrice Motsepe mengatakan bahwa CAF menyambut baik dan mendukung pembaruan bersama tersebut, seraya menekankan bahwa konfederasi akan terus memfokuskan diri pada pengembangan sepakbola Afrika dan menegaskan komitmennya untuk mematuhi praktik tata kelola, transparansi, dan audit terbaik dunia.

Motsepe menambahkan bahwa komitmen terhadap tata kelola, prosedur hukum, dan transparansi merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat ditawar di Afrika, dan itu adalah perilaku yang diharapkan CAF dari pemerintah, perusahaan, dan lembaga, serta yang dipatuhi oleh konfederasi itu sendiri.

Motsepe menegaskan komitmen CAF untuk terus bekerja sama dengan FIFA, federasi-federasi anggota, dan konfederasi-konfederasi kontinental lainnya guna melindungi praktik tata kelola, prosedur hukum, dan transparansi terbaik, serta berkontribusi pada pengembangan sepakbola dunia.

Ia menunjuk pada berlanjutnya fokus konfederasi pada pengembangan pemain putra dan putri, pelatih, serta tim nasional dari 54 federasi anggota, di samping turnamen amatir dan profesional di benua tersebut.

Motsepe mengungkapkan adanya kemajuan dalam pembahasan dengan sponsor, mitra, dan investor lama maupun baru untuk menjamin swasembada finansial dan kemandirian CAF, serta melanjutkan pembangunan dan pengembangan stadion dan infrastruktur.

Ia juga menyoroti kemajuan dalam persiapan Piala Afrika "TotalEnergies" yang dijadwalkan digelar di Kenya, Tanzania, dan Uganda, di samping turnamen-turnamen lainnya.

Komite Eksekutif secara bulat menegaskan dukungannya kepada Presiden FIFA Gianni Infantino dan berterima kasih kepadanya atas dukungannya terhadap sepakbola Afrika, serta menyampaikan terima kasih kepadanya, kepada Sekretaris Jenderal Mattias Grafström, dan kepada manajemen FIFA atas penyelenggaraan Piala Dunia 2026.

Pernyataan itu memuji tingginya level Piala Afrika Wanita yang saat ini sedang berlangsung di Maroko, seraya menegaskan bahwa turnamen tersebut telah meraih kesuksesan gemilang.