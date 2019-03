Koneksi Prancis: Hadapi Le Classique, Marquinhos Pimpin PSG Dengan Peran Baru

Zinedine Zidane Dengan Senang Hati Latih Kylian Mbappe Zinedine Zidane semakin meruncingkan isu terkait keinginan Real Madrid memboyong Kylian Mbappe, dengan sang pelatih menyatakan, dirinya akan dengan senang hati memoles youngster Prancis tersebut. Penyerang berbakat milik Paris Saint-Germain tersebut memang santer dikait-kaitkan dengan isu kepindahan menuju Santiago Bernabeu. Jauh sebelum PSG meminjam Mbappe dari Monaco, manajemen Los Blancos sebetulnya hampir mendapatkan tanda tangan penyerang jawara Piala Dunia 2018 itu. Semenjak itu, ketertarikan Madrid pada Mbappe tak pernah redup. Pemain berusia 20 tahun itu memang telah digadang-gadang merupakan salah satu terbaik dunia saat ini setelah berhasil juara di Rusia bersama Prancis. Zidane menyambut dengan tangan terbuka potensi Mbappe memperkuat Madrid di masa yang akan datang. "Saya ingin melatih Mbappe, sebagaimana seluruh pemain bagus lainnya. Tetapi, ini bukan waktunya untuk membicarakan tentang itu," ujar Zidane. Zidane, yang akan menjalani periode kedua dia di Santiago Bernabeu setelah meninggalkan klub tersebut selama delapan bulan, turut menjawab soal kans Madrid mengangkut sekaligus dalam satu paket, Mbappe dan Neymar. Selain Mbappe, Madrid juga berkali-kali dispekulasikan hendak mendatangkan megabinang Brasil ini, yang memperkuat tim yang sama dengan penyerang Prancis tersebut. "Neymar atau Mbappe? Saya tidak akan membicarakan para pemain yang bukan milik saya," tambah pria yang sukses sebagai pemain dan pelatih bersama Madrid itu.

