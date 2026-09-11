Pada 25 Agustus 2026, muncul kabar yang menghebohkan bahwa mantan pemain profesional Bayern Munich, Thomas Müller, Mats Hummels, Yann Sommer, dan Lucas Hernandez, bersama grup investasi LEAD/ADvantage, telah mengambil alih 90 persen saham klub divisi teratas Portugal, Estrela Amadora, dengan nilai sekitar 40 juta euro.

Mengingat nama-nama besar para investornya, tokoh utama sebenarnya dalam bisnis ini sedikit tenggelam. Presiden klub baru dan CEO Estrela Amadora adalah pria asal Munchen yang baru berusia 35 tahun, yang dalam sepuluh tahun terakhir berkembang menjadi salah satu sosok paling penting di balik layar Bayern Munich dan yang kepergiannya pada musim panas ini meninggalkan lubang yang sama besarnya di tim di belakang tim seperti kepergian mantan manajer tim dan kepala strategi Kathleen Krüger, yang kini menjadi ketua dewan di Hamburger SV.

Wajah muda Johannes Mösmang, demikian nama CEO baru Estrela Amadora, tampaknya cukup familier bagi banyak penggemar sepakbola. Setiap kali Bayern merekrut pemain baru dalam beberapa tahun terakhir dan menunjukkan rumah serta tempat kerja barunya, pada satu titik Mösmang hampir pasti selalu ikut terlihat dalam gambar.

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Apa yang dilakukan Johannes Mösmang di Bayern Munich?

Ia lama menjadi petugas integrasi, kemudian kepala pendamping pemain, dan pada akhirnya juga bekerja di bidang scouting. Di antara banyak tugasnya, ia menjemput para pemain baru dari bandara, menunjukkan semuanya kepada mereka, membantu urusan administrasi, menerjemahkan bila diperlukan, dan sekadar selalu ada untuk mereka. Dengan beberapa calon rekrutan yang kemudian bergabung, Mösmang disebut sudah menjalin kontak lewat Instagram bahkan sebelum para petinggi Bayern secara resmi menghubungi mereka. Pendamping pemain sebagai pembuka jalan. Mösmang harus dibayangkan sebagai pendengar yang baik dan pembisik pemain yang berbakat, yang sangat memahami bagaimana sepakbola modern bekerja.

Kini, mantan "serbabisa" di Bayern (Mösmang tentang Mösmang) itu menjadi ketua dewan sebuah klub divisi teratas di Portugal dan juga bernegosiasi dengan mantan bos-bosnya soal transfer pemain. Sebab pada akhir Juli Lovro Zvoranek, yang dalam musim-musim terakhir dipinjamkan Bayern ke Sturm Graz dan Grasshoppers Zürich, pindah ke Amadora dengan biaya transfer 1,5 juta euro. Saat itu Mösmang dan grup investor memang belum resmi memegang kendali di pinggiran Lisbon tersebut, pengambilalihan belum rampung, tetapi mereka disebut sudah setidaknya berperan sebagai penasihat sejak awal Juli. Dalam penjualan bek tengah Otavio ke Eintracht Frankfurt dengan nilai transfer lima juta euro pun, orang-orang Jerman itu disebut sudah terlibat.

Apa hubungan Johannes Mösmang dengan legenda Bayern Claudio Pizarro?

Bahwa komunikasi dengan pihak Munchen bisa tetap erat, diisyaratkan Mösmang saat presentasinya di Amadora pada akhir Agustus. Hubungan dengan Bayern akan dilanjutkan, "seperti yang sudah terjadi dengan kedatangan Lovro Zvonarek", kata Mösmang saat itu.

Menariknya, seperti dicatat dengan puas oleh para jurnalis Portugal, itu disampaikan dalam bahasa Portugis yang baik. Mösmang fasih berbicara dalam lima bahasa, selain bahasa ibunya Jerman dan Spanyol, juga Inggris, Portugis, dan Prancis, serta sedikit bahasa Italia. Beruntunglah seseorang yang memiliki ayah Jerman dan ibu Peru, dan selain itu pernah tinggal selama tiga tahun pada masa mudanya di Sao Paulo, Brasil, sambil bermain sepakbola; di tim muda FC Sao Paulo, Mösmang bermain sebagai gelandang tengah dan bek kanan, antara lain bersama mantan bintang Tottenham Lucas Moura. Mösmang tidak sampai menjadi pemain profesional, tetapi sepakbola tetap menjadi profesinya.

Setelah kembali ke Jerman dan lulus Abitur dengan sukses, Mösmang belajar hukum di Heidelberg, sambil bermain antara lain untuk klub asal Hansi Flick, FC Bammental. Ia masuk ke Bayern lewat sebuah magang, yang saat itu diperantarai oleh mungkin orang Peru paling terkenal di Munchen: Claudio Pizarro, sahabat lama dan dekat keluarga Mösmang. Dunia sepakbola memang kecil.

Para investor Estrela Amadora dulu bermain di sebuah liga Kickbase

Salah satu tugas awal Mösmang di Bayern Munich dulu adalah membantu pemain Portugal Renato Sanches beradaptasi di Munchen. Mösmang menerjemahkan untuk Sanches, membantunya dalam urusan administrasi, bermain PlayStation dengannya, dan seterusnya. Sanches, yang - kebetulan sekali - lahir di Amadora, pada akhirnya juga tidak mampu menembus tim Bayern dalam dua kesempatan, gelandang yang dulu dianggap sebagai supertalenta dan calon peraih Ballon d'Or itu kini berusia 29 tahun dan setelah banyak liku-liku sejak musim panas ini berstatus tanpa klub.

Namun, Mösmang cepat meniti karier di klub juara rekor itu. Jadi, kuartet ternama yang kini mengambil alih Estrela Amadora tentu disatukan oleh fakta bahwa mereka semua saling mengenal dari Bayern Munich. Namun yang terutama menyatukan mereka adalah bahwa mereka semua dekat dengan Mösmang. Di media sosial, ada beragam foto Mösmang bersama Müller, Hummels, dan Hernandez. Setidaknya sejak masa pandemi, mereka juga semuanya bermain dalam satu liga Kickbase bersama. Dalam podcast tahun 2021 yang menarik untuk didengar, Mösmang menceritakan kepada para pembuat aplikasi fantasy football itu tentang perjalanan kariernya dan antusiasme Kickbase dari dirinya, Hummels, Müller, dan kawan-kawan. Kini, teman-teman Kickbase itu melangkah lebih jauh: dari fantasy football ke manajemen nyata.

Mengapa Liga Portugal begitu menarik bagi para investor?

Tapi mengapa Portugal? Alasannya jelas: Liga Portugal - tentu terutama berkat klub-klub terkuatnya Benfica, Sporting, dan FC Porto - tidak terlalu jauh dari lima liga top Eropa. Level olahraganya sebanding dengan liga Belgia dan Belanda dan jelas lebih baik daripada Bundesliga Austria. Dalam ranking lima tahunan UEFA, liga ini saat ini menempati posisi keenam di belakang Ligue 1.

Selain itu ada model bisnis klub-klub Portugal yang sangat menguntungkan bagi investor, yang sejak lama memandang diri mereka sebagai klub pembinaan dan penjualan. Struktur untuk scouting dan pengembangan pemain berada di level tinggi, ditambah lagi ada kecakapan bernegosiasi tertentu dari para pelaku Portugal. "Sepuluh klub tersukses di luar Benfica, Porto, dan Sporting dalam sepuluh tahun telah menghasilkan total neraca transfer positif lebih dari 700 juta euro. Ini bukan rahasia tersembunyi, ini adalah model bisnis negara itu," kata Felix Krüger, yang dulu merupakan tangan kanan Max Eberl sebagai koordinator olahraga di RB Leipzig dan kini presiden klub divisi empat Portugal, Sintrense, baru-baru ini kepada Münchner Merkur.

Mösmang juga menjelaskan kelebihan liga Portugal. Tidak ada "pembatasan dalam perekrutan pemain asing non-Uni Eropa. Artinya: saya bisa merekrut pemain dari belahan dunia mana pun". Dan tampaknya itulah rencananya: Amadora akan dijadikan batu loncatan bagi talenta dari negara-negara pengembangan sepakbola. Namun pada musim panas ini, untuk sementara datang pemain-pemain dari Serbia (kapten baru Stefan Lekovic, 22, dari Red Star Belgrade), Spanyol (Joan Jordan, 32, dari Sevilla), Prancis (Lucas Mincarelli, 22, dari Montpellier), atau Jerman (selain Zvoranek yang sudah disebutkan, juga pemain pinjaman Stuttgart Jeremy Arvealo dan pemain Korea Selatan Si-Woo Yang dari Fortuna Düsseldorf II).

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Siapa di balik dana investasi yang dipakai Thomas Müller, Mats Hummels, dan kawan-kawan untuk membeli Estrela Amadora?

Awal musim ini cukup memuaskan, dalam empat pertandingan liga pertama belum ada kekalahan, dengan enam poin tim menempati posisi kesembilan. Para investor dari Jerman juga membawa sedikit peningkatan minat penonton: rata-rata 4.691 penonton hadir dalam dua laga kandang sejauh ini, sementara pada musim lalu rata-ratanya masih 3.353 penonton. Dibandingkan dengan Jerman, tentu angka itu terdengar nyaris lucu, di Bayern kadang lebih banyak penonton tertarik pada sesi latihan terbuka, apalagi Estadio Jose Gomes juga hanya berkapasitas 9288 tempat duduk. Namun di Portugal, hampir 5000 penonton sudah cukup untuk menempati peringkat kesembilan dalam jumlah penonton. Tetapi Mösmang melihat potensi yang jauh lebih besar. Dalam presentasinya, ia mengumumkan bahwa mereka ingin berinvestasi pada infrastruktur. Itu mencakup stadion dan lapangan latihan, tetapi juga area seperti scouting, akademi muda, data, dan AI.

Yang menarik dalam konteks ini adalah ke perusahaan-perusahaan apa saja dana investasi Jerman LEAD dan cabang olahraganya ADvantage, yang menuntaskan pengambilalihan ini, selama ini menanamkan modal. Amadora adalah klub sepakbola pertama dalam portofolionya. Sebab sejauh ini, mereka terutama berinvestasi di perusahaan-perusahaan sport-tech. Para penyandang dana di balik LEAD sendiri, omong-omong, berasal dari lingkungan keluarga Dassler, yaitu keluarga pendiri Adidas.

Satu alasan lagi mengapa proyek ini sebaiknya tidak diremehkan. Jelas, Benfica, Sporting, dan FC Porto, tiga besar sepakbola Portugal, tampaknya juga secara olahraga tidak akan bisa dikejar klub ini, tetapi posisi-posisi di belakang mereka tidak terkunci rapat. Karena saat ini lima klub Portugal bisa bermain di level internasional, jelas ada ruang untuk klub investor yang punya ambisi.

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Apa yang akan dilakukan Thomas Müller dan Mats Hummels di Estrela Amadora?

Seberapa cepat underdog yang dikelola cerdas secara strategis bisa naik ke atas, ditunjukkan Como 1907 di Italia dalam beberapa tahun terakhir. Ketika pada 2019 klub itu diambil alih oleh sebuah dana asal Inggris dengan uang dari Indonesia, Como bahkan bermain di divisi keempat. Setelah tiga promosi dan masuknya mantan pemain profesional Cesc Fabregas, yang kini juga menjadi pelatih Como yang diburu setengah Eropa, serta Thierry Henry, Como kini merayakan debutnya di Liga Champions melawan RB Leipzig.

Dibandingkan Como, itu terlihat seperti klub investor gaya lama; selebritas Hollywood setidaknya belum terlihat di klub minuman bersoda itu dan RB juga jelas bukan daya tarik wisata. Dan sementara RB Leipzig pada dasarnya didirikan untuk mempromosikan sebuah produk, Como 1907 ingin menciptakan mereknya sendiri - dan menjualnya. Sejauh ini dengan cukup sukses. Dan tentu saja di RB juga bukan mantan bintang sepakbola dunia yang memegang kendali, apalagi memiliki saham klub.

Di Amadora, Müller, Hummels, Sommer, dan Hernandez juga akan dilibatkan dalam operasional.

"Kami ingin keahlian di semua area. Yann bertanggung jawab untuk para penjaga gawang, Mats untuk lini pertahanan, dan Thomas untuk lini serang. Mereka terutama membantu dalam penilaian pemain dan calon rekrutan," kata Mösmang kepada Bayerischen Rundfunk. Para investor akan mengatakan "apakah mereka mendukung atau menolak sebuah perekrutan. Tentu mereka juga membantu dalam hal jaringan dan citra eksternal. Mereka juga ikut dalam pembicaraan dengan pemain. Bagi mereka, ini adalah level pertama untuk benar-benar menguji diri dalam manajemen."

Hummels mengonfirmasi hal itu. Investasi tersebut adalah langkah penting, "untuk mengetahui bagi diri saya pekerjaan mana di sepakbola yang akan menjadi yang tepat bagi saya ke depan", katanya kepada Spiegel.

Dan di kalangan fan tampaknya yang menjadi panutan lebih ke Como ketimbang Leipzig. "Saya tidak akan bisa meyakinkan orang Portugal yang merupakan pendukung Sporting, Benfica, atau Porto. Tetapi saya yakin saya bisa meyakinkan banyak orang di luar Portugal untuk menjadi fan Estrela," kata Mösmang.

Apakah Estrela Amadora pernah memenangi gelar?

Menjadi klub kedua yang paling disukai para fan, itulah yang belakangan diincar sejumlah klub. Sebab memang begitulah: publik menyukai kisah-kisah pendakian, dan itu bukan baru terjadi sejak ada media sosial, tetapi mekanisme jejaring sosial jelas memperkuat fenomena ini. Jika kini sebuah klub yang sebelumnya cukup tidak dikenal dari Portugal tiba-tiba membuat sensasi, demikian harapannya, maka peluang-peluang yang sama sekali baru bisa terbuka. Ini adalah fenomena Bodö/Glimt.

Mirip seperti lawan pertama Bayern di Liga Champions musim ini, belum terlalu lama sejak Amadora mengalami masalah keuangan. Pada 2010 tim itu bahkan sepenuhnya ditarik dari kompetisi, setelah merger dengan klub divisi tiga pada 2020 klub tersebut kembali mendapatkan nama lamanya. Karena itu, klub ini belum pernah memenangi gelar resmi. Bahkan klub pendahulunya yang bernama sama dalam palmares-nya hanya memiliki satu gelar Piala Portugal pada 1989/990. Masih banyak ruang untuk berkembang.