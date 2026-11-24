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Andoni Iraola memastikan Cody Gakpo akan absen dalam derbi Merseyside di markas Everton pada Minggu, sementara Ryan Gravenberch masih menghadapi masalah yang menimbulkan rasa sakit dan “sulit diatasi”. Keduanya tidak masuk skuad Liverpool untuk lawatan Liga Champions ke markas Club Brugge pada Rabu. Iraola mengakui Gravenberch saat ini “tidak dalam kondisi baik”.

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Gakpo absen melawan Everton

Gakpo tidak akan tersedia untuk derbi di Hill Dickinson Stadium, meski Iraola menegaskan cederanya tidak serius. Dalam konferensi pers jelang pertandingan di Belgia, ia mengatakan: “Cedera Cody tidak parah. Dia akan absen akhir pekan ini.”

Gakpo sebelumnya sudah tidak masuk skuad berisi 22 pemain yang berangkat untuk laga Liga Champions tersebut. Liverpool berupaya melanjutkan momentum setelah menghancurkan Manchester United 4-0 di Anfield pada Minggu.

Belum ada kepastian kapan Gravenberch kembali

Iraola jauh lebih sulit memastikan kondisi Gravenberch, yang mengalami rasa sakit berkepanjangan dalam beberapa pekan terakhir dan juga tidak dibawa ke Belgia. “Untuk Ryan, sulit untuk mengatakannya. Dia merasakan sakit. Masalah ini sulit diatasi,” katanya.

“Terkadang dia bisa mengendalikan rasa sakitnya, tetapi saat ini kondisinya tidak baik. Cedera seperti ini tidak mudah ditangani.” Iraola tidak memberikan perkiraan waktu kembalinya Gravenberch, sehingga Liverpool harus mencemaskan kondisi salah satu pemain kuncinya di tengah jadwal pertandingan yang padat.

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Rotasi penting di tengah jadwal padat

Iraola menjelaskan bahwa tidak adanya jeda internasional membuatnya harus merotasi pemain. “Tidak ada jeda internasional dalam waktu dekat, jadi kami harus menggunakan pemain setiap tiga hari. Ada tiga pertandingan yang sangat penting pekan ini,” katanya.

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Ia juga mendukung Alexander Isak agar tetap siap meski terkena rotasi. “Saya ingin mereka semua merasa penting,” kata Iraola, setelah Isak mencetak gol sebagai pemain pengganti melawan Fenerbahce. Liverpool akan membutuhkan kedalaman skuad itu, mengingat Club Brugge tak terkalahkan dalam 11 pertandingan.

Ujian melawan Brugge sebelum derbi

Iraola memperkirakan pertandingan terbuka di Belgia pada Rabu. “Kami harus tampil pada level yang sangat, sangat baik. Jika tidak, pertandingan ini akan sangat sulit,” katanya.

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Setelah itu, Liverpool akan mengalihkan perhatian ke Everton, yang kalah 4-0 di markas Brentford pada Senin dan akan tampil tanpa kapten James Tarkowski.