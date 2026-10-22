Kemenangan telak Real Madrid atas Leipzig dengan skor (4-1), kemarin Rabu, di Stadion Santiago Bernabeu, dalam ajang Liga Champions Eropa, memunculkan sebuah pemandangan yang mencemaskan para pendukung tim kerajaan tersebut.

Sebab, setelah peluit akhir, pemain asal Brasil Vinicius Junior tidak berlari ke lapangan untuk merayakan kemenangan bersama rekan-rekannya, melainkan langsung menuju ruang ganti, sebagaimana dilaporkan oleh radio "Cadena SER".

Setelah berpelukan dengan rekan senegaranya, Rodrygo Goes, yang menunggu di sana untuk bergabung dengan rekan-rekannya, Vinicius berjalan sendirian menuju pintu masuk ruang ganti.

Vinicius tampil sebagai pemain inti, namun menampilkan performa yang pucat, dan pelatih Jose Mourinho memutuskan untuk menggantinya pada menit ke-70 dengan rekannya Yan Diomande, yang menciptakan satu gol dan mencetak satu gol lainnya hanya dalam 20 menit.

Javier Herraiz, koresponden Real Madrid, menyampaikan pemandangan tersebut di situs "Carrusel Deportivo" dengan mengatakan: "Ya, dia pergi atas kemauannya sendiri. Saya sudah pernah memberi tahu kalian sebelumnya. Dia berada dalam kondisi yang buruk. Sekarang kita bisa mencoba membangkitkannya, atau jika ada yang ingin terus mencemoohnya, silakan saja, itu hak mereka, tetapi mereka harus tahu bahwa dia berada dalam kondisi yang buruk".











