Timnas Spanyol memuncaki klasemen Grup 3 dengan nilai sempurna (15 poin), unggul 3 poin atas Inggris yang berada di posisi runner-up.
Pelatih La Furia Roja menurunkan bintangnya, Lamine Yamal, dalam susunan pemain utama untuk laga hari ini, setelah absen pada pertandingan melawan Republik Ceko di jornada lalu karena belum siap tampil.
Berikut susunan pemain Timnas Spanyol:
Penjaga gawang: Unai Simon
Lini belakang: Marc Pubill, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella
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Lini tengah: Martin Zubimendi, Fabian Ruiz, Mikel Merino
Lini depan: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Alex Baena
Di sisi lain, Thomas Tuchel, pelatih Timnas Inggris, mengumumkan susunan pemain Three Lions untuk menghadapi Spanyol.
Tuchel menurunkan kekuatan terbaik Inggris di lini depan demi meraih kemenangan atas Spanyol dan merebut puncak klasemen grup.
Berikut susunan pemain Timnas Inggris:
Penjaga gawang: James Trafford
Pertahanan: Jarell Quansah, Ezri Konsa, Ben White, Lewis Hall
Lini tengah: Jude Bellingham, Elliot Anderson, Declan Rice
Lini serang: Anthony Gordon, Morgan Rogers, Harry Kane