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Luis de la Fuente, pelatih timnas Spanyol, mengumumkan susunan pemain La Furia Roja untuk menghadapi Inggris, malam ini Minggu, di Stadion Metropolitano, pada penutup fase grup UEFA Nations League.

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Timnas Spanyol memuncaki klasemen Grup 3 dengan nilai sempurna (15 poin), unggul 3 poin atas Inggris yang berada di posisi runner-up.

Pelatih La Furia Roja menurunkan bintangnya, Lamine Yamal, dalam susunan pemain utama untuk laga hari ini, setelah absen pada pertandingan melawan Republik Ceko di jornada lalu karena belum siap tampil.

Berikut susunan pemain Timnas Spanyol:

Penjaga gawang: Unai Simon

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Lini belakang: Marc Pubill, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella

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Lini tengah: Martin Zubimendi, Fabian Ruiz, Mikel Merino

Lini depan: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Alex Baena

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Di sisi lain, Thomas Tuchel, pelatih Timnas Inggris, mengumumkan susunan pemain Three Lions untuk menghadapi Spanyol.

Tuchel menurunkan kekuatan terbaik Inggris di lini depan demi meraih kemenangan atas Spanyol dan merebut puncak klasemen grup.

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Berikut susunan pemain Timnas Inggris:

Penjaga gawang: James Trafford

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Pertahanan: Jarell Quansah, Ezri Konsa, Ben White, Lewis Hall

Lini tengah: Jude Bellingham, Elliot Anderson, Declan Rice

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Lini serang: Anthony Gordon, Morgan Rogers, Harry Kane