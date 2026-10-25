Kondisi Vincent Kompany membaik: Pesan tegas untuk semua orang yang menjenguk pelatih Bayern Munich itu di rumah sakit





Vincent Kompany menyaksikan kemenangan 3:1 timnya atas SC Freiburg pada pekan ketujuh Bundesliga dari rumah sakit, tempat pelatih Bayern Munich itu kini menjalani pemeriksaan menyeluruh setelah pingsan pada Jumat. Seusai laga, ia langsung mengirim pesan WhatsApp kepada asistennya, Aaron Danks, yang menggantikannya di pinggir lapangan hingga ia kembali. Kompany mengucapkan selamat atas kemenangan itu dan menulis bahwa ia sangat senang.

Kabar terbaiknya: kondisi Kompany tampaknya membaik, dan ia juga sudah bisa menonton pertandingan sepakbola. "Kabar yang kami terima saat ini sangat positif. Kondisinya stabil, ia merasa nyaman. Ia sedikit lebih baik. Masih ada pemeriksaan yang dilakukan, tetapi kabar awalnya sangat positif," kata Aaron Danks kepada DAZN sebelum laga di Freiburg dimulai.

Direktur olahraga Bayern, Max Eberl, mengatakan seusai kemenangan itu: "Pertandingan seperti ini dan kemenangan seperti itu adalah obat terbaik baginya."

Danks membalas ucapan selamat dari Kompany dengan pesan: "Luar biasa, sekarang beristirahatlah!"

Pasalnya, para petinggi klub tersukses di Jerman itu ingin Kompany untuk sementara memikirkan sepakbola sesedikit mungkin.

Seperti dilaporkan Christian Falk, kepala desk sepakbola BILD sekaligus wartawan yang sudah lama meliput Bayern, klub meminta semua orang yang mengunjungi Kompany secara khusus agar tidak membicarakan sepakbola dengannya. Sang pelatih diharapkan bisa berkonsentrasi sepenuhnya pada pemulihan, sehingga percakapan mereka harus bersifat pribadi, bukan terkait pekerjaan.

Pada Sabtu, Kompany antara lain dikunjungi ketua kehormatan Bayern Munich, Uli Hoeneß. Sosok berpengaruh di Bayern Munich itu membawa sekantong makanan dari toko makanan khas Feinkost Käfer di Munich. Asisten pelatih Kompany, Aaron Danks, juga mengatakan bahwa ia hanya membicarakan hal-hal pribadi saat menelepon Kompany.

Para pemain dan anggota staf disebut sudah lama mengkhawatirkan Kompany

Pada Sabtu, laporan lain dari surat kabar harian terbesar di Jerman itu mengindikasikan bahwa para pemain dan anggota staf FC Bayern semakin mengkhawatirkan etos kerja serta keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi sang pelatih dalam beberapa pekan terakhir. Menurut laporan itu, Kompany terlalu banyak bekerja, terlalu banyak minum kopi, kurang berolahraga, dan memikul terlalu banyak tugas.

Pelatih asal Belgia itu juga menyiapkan dan mendampingi tim dalam pertandingan-pertandingan terakhir melawan Viking Stavanger dan FC Arsenal di Liga Champions, serta RB Leipzig di Bundesliga, meski ia terserang virus yang sulit sembuh dan, seperti katanya sendiri, "cukup berat".

"Benar-benar tidak mudah membuat Vincent beristirahat," kata asisten pelatih Aaron Danks, yang menggantikan Kompany dalam konferensi pers Selasa lalu menjelang pertandingan melawan Arsenal. Danks kini juga akan menggantikan Kompany di bangku cadangan Bayern Munich hingga waktu yang belum ditentukan.

"Sebagai pelatih, Anda selalu ingin melakukan segalanya. Saya terserang virus yang cukup berat. Tentu saja, saya tidak mendengarkan tubuh saya," kata Kompany sendiri seusai pertandingan melawan Arsenal. "Lalu, pada satu titik, tubuh saya berkata: 'Sudah, berhenti dulu!' Tapi tentu saja saya merasa lebih baik, kalau tidak, saya tidak akan berada di sini." Dua hari kemudian, Kompany pingsan. Menurut direktur olahraga Bayern, Max Eberl, bisa jadi perlu beberapa pekan sebelum ia kembali ke bangku cadangan.

Seberapa jauh Kompany memaksakan diri?

Ucapan mantan bek kelas dunia itu mengungkap banyak hal tentang etos kerjanya. Sejak masih bermain, Kompany dikenal tanpa ampun terhadap tubuhnya sendiri. Ia tetap bermain meski cedera dan tidak mengistirahatkan diri bahkan setelah mengalami cedera berat. Ia berulang kali kembali ke lapangan secepat mungkin. Ayahnya, Pierre Kompany, mengatakan kepada majalah berita Der Spiegel dalam sebuah profil panjang tentang pelatih Bayern itu bahwa Kompany berada di tempat latihan Bayern hingga 14 jam. Kepada BILD, Pierre Kompany mengatakan bahwa putranya bekerja hingga 18 jam dan hanya sedikit bertemu ketiga anaknya pada hari kerja.

Direktur olahraga Bayern Munich, Max Eberl, juga mengatakan pada Sabtu bahwa Kompany adalah "sosok yang luar biasa, pekerja yang begitu gigih hingga melampaui batas itu". Eberl bermaksud memujinya. Menurutnya, sifat tersebut "pada titik tertentu juga telah hilang dari masyarakat kita, tetapi masih ada orang-orang seperti ini yang berkata: 'Saya ingin bergerak, saya ingin bekerja'".

Berdasarkan semua yang diketahui, Kompany kini telah memaksakan diri terlalu jauh. Ia sendiri mengaitkan etos kerjanya dengan latar belakangnya sebagai migran dan meyakini bahwa ia harus bekerja dua kali lebih keras daripada orang lain. Karena itulah, para atasannya kini meminta orang-orang yang mengunjunginya agar tidak membicarakan sepakbola dengannya.



