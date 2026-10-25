



Belum diketahui apakah Vincent Kompany akan menyaksikan pertandingan timnya pada pekan ketujuh Bundesliga di kandang tim peringkat kedua, SC Freiburg, dari rumah sakit, tempat pelatih Bayern Munich itu saat ini menjalani pemeriksaan menyeluruh setelah kolaps pada Jumat.

Namun, setidaknya kondisinya tampak membaik. "Kabar yang kami terima saat ini sangat positif. Kondisinya stabil, dia merasa nyaman. Dia sedikit lebih baik. Pemeriksaan masih dilakukan, tetapi kabar awalnya sangat positif," kata asisten pelatihnya, Aaron Danks, yang menggantikan Kompany di pinggir lapangan sampai ia kembali, menjelang pertandingan Bayern pada pekan ketujuh Bundesliga di kandang SC Freiburg.

Meski demikian, para petinggi klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu menginginkan Kompany untuk sesedikit mungkin memikirkan sepakbola saat ini.

Menurut laporan Christian Falk, kepala redaksi sepakbola BILD sekaligus wartawan yang telah lama meliput Bayern, klub meminta semua orang yang menjenguk Kompany secara khusus agar tidak berbicara dengannya tentang sepakbola. Pelatih itu diminta berkonsentrasi sepenuhnya pada pemulihannya. Karena itu, percakapan dengannya harus bersifat pribadi, bukan terkait pekerjaan.

Pada Sabtu, Kompany antara lain dijenguk ketua kehormatan Bayern Munich, Uli Hoeneß. Tokoh berpengaruh Bayern Munich itu membawa sekantong makanan dari toko makanan khusus Feinkost Käfer di Munich. Asisten pelatih Kompany, Aaron Danks, juga mengatakan bahwa ia hanya membicarakan hal-hal pribadi saat berbicara dengan Kompany melalui telepon.

Para pemain dan anggota staf disebut sudah cukup lama mengkhawatirkan Kompany

Pada Sabtu, laporan lain dari surat kabar harian terbesar di Jerman itu mengindikasikan bahwa para pemain dan anggota staf FC Bayern semakin mengkhawatirkan semangat kerja serta keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi sang pelatih dalam beberapa pekan terakhir. Menurut laporan itu, Kompany bekerja terlalu keras, minum terlalu banyak kopi, terlalu jarang berolahraga, dan memikul terlalu banyak tugas.

Pelatih asal Belgia itu juga mempersiapkan dan mendampingi tim dalam pertandingan-pertandingan terakhir melawan Viking Stavanger dan FC Arsenal di Liga Champions serta RB Leipzig di Bundesliga, meskipun ia terserang virus yang membandel dan "cukup ganas" (seperti yang dikatakan Kompany sendiri).

"Benar-benar tidak mudah membuat Vincent beristirahat," kata asisten pelatih Aaron Danks, yang menggantikan Kompany dalam konferensi pers Selasa lalu menjelang pertandingan melawan Arsenal dan kini juga akan menggantikannya di bangku cadangan Bayern Munich sampai waktu yang belum ditentukan.

"Sebagai pelatih, kita selalu ingin melakukan segalanya. Saya terserang virus yang cukup ganas. Tentu saja, saya tidak mendengarkan tubuh saya," kata Kompany sendiri seusai pertandingan melawan Arsenal. "Lalu, pada satu titik, tubuh saya berkata: 'Sudah, berhenti dulu!' Namun, tentu saja saya merasa lebih baik. Kalau tidak, saya tidak akan berada di sini." Dua hari kemudian, Kompany kolaps. Menurut direktur olahraga Bayern, Max Eberl, mungkin perlu waktu berminggu-minggu sebelum ia kembali ke bangku cadangan.

Seberapa besar beban yang dipikul Kompany?

Ucapan mantan bek kelas dunia itu mengungkap banyak hal tentang etos kerja Kompany secara umum. Semasa menjadi pemain, Kompany sudah dikenal tanpa ampun terhadap tubuhnya. Ia tetap bermain meski cedera dan tidak mengistirahatkan diri bahkan setelah mengalami cedera parah. Ia berulang kali kembali ke lapangan secepat mungkin. Ayahnya, Pierre Kompany, mengungkapkan kepada majalah berita Der Spiegel dalam sebuah profil panjang tentang pelatih Bayern itu bahwa Kompany berada di fasilitas latihan Bayern hingga 14 jam. Pierre Kompany mengatakan kepada BILD bahwa Kompany bekerja hingga 18 jam dan jarang bertemu ketiga anaknya pada hari kerja.

Direktur olahraga Bayern Munich, Max Eberl, juga mengatakan pada Sabtu bahwa Kompany adalah "sosok yang luar biasa, pekerja yang begitu gigih hingga melampaui batas itu". Ia bermaksud menyampaikannya sebagai pujian. Menurutnya, hal seperti itu "sampai taraf tertentu juga telah hilang dari masyarakat kita, tetapi masih ada orang-orang seperti ini yang berkata: 'Saya ingin bekerja, saya ingin bertindak'".

Berdasarkan semua yang diketahui, Kompany, yang menjelaskan etos kerjanya dengan latar belakangnya sebagai orang berlatar migran dan meyakini bahwa ia harus bekerja dua kali lebih keras daripada orang lain, kini telah memaksakan diri terlalu jauh. Karena itulah para atasannya kini meminta orang-orang yang menjenguknya agar tidak berbicara dengannya tentang sepakbola.



