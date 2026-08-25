Seorang pakar psikologi berbicara mengenai kondisi Julian Alvarez, bintang Atletico Madrid, yang tengah menghadapi serangan besar dari para suporter akibat keinginannya untuk pindah ke Barcelona, di saat klubnya bersikeras menolak langkah tersebut.

Pemain asal Argentina itu mengumumkan, di tengah gelaran Piala Dunia 2026, dan di mixed zone, bahwa "hal terbaik bagi semua orang adalah kepindahan, dan saya ingin mewujudkan impian saya".

Pernyataan ini memiliki bobot yang sangat besar, dan menyebabkan sang pemain menerima cemoohan yang menggema pada awal musim liga di stadion kandangnya sendiri, Stadion Riyadh Air Metropolitano, baik ketika namanya diumumkan di layar video maupun ketika ia memasuki lapangan menghadapi Villarreal.

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Surat kabar "AS" memuat analisis yang dilakukan oleh psikolog olahraga Marie Cartwright dalam wawancara dengan "BBC Sport", di mana ia menyoroti penampilan para pemain saat bermain di kandang sendiri, hal yang memunculkan "dua sudut pandang, satu positif dan satu lagi negatif".

Sang pakar mengatakan: "Energi penonton meningkatkan adrenalin, dan hal ini menghasilkan dorongan pada usaha dan intensitas para pemain," dan ia juga menyoroti tekanan yang lebih besar ketika para pemain dan klub diharapkan mengambil keputusan yang tepat: "Ini bisa membuat kesalahan para pemain tampak lebih serius bagi mereka."

Singkatnya, segala sesuatu menjadi lebih tajam ketika pertandingan berlangsung di kandang tim tuan rumah, dan di sinilah muncul peran "kondisi ancaman": "Para pemain mungkin menyadari bahwa konsekuensinya berat, sehingga mereka merasa bahwa mereka bisa menghadapi lebih banyak kritik saat bermain di kandang sendiri."

Ada pengaruh yang lebih besar terhadap sepak bola bagi setiap pemain. Tekanan meningkat, dan cara mengelolanya menjadi hal yang sangat penting bagi semua orang. Meskipun ada situasi di mana seorang pemain bisa berkata: "Saya mampu menghadapi ini, saya memiliki kemampuan yang diperlukan," hal itu tetap bisa berujung pada kondisi yang serupa dengan yang dialami penyerang Atletico Madrid tersebut.

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"Hal itu bisa membuat para pemain berpikir bahwa konsekuensinya melampaui kemampuan mereka untuk menghadapinya ... fokus tidak akan lagi seperti sebelumnya, sehingga permainan menjadi lebih lambat karena mereka terlalu banyak berpikir tentang berbagai hal."