"Kondisi Rambo terlihat sangat buruk," kata pelatih HSV Merlin Polzin dengan suara muram kepada mikrofon Sky, setelah ia dimintai penilaian soal Remberg. Gelandang berusia 26 tahun itu tampaknya mengalami cedera ligamen kruis pada Sabtu sore.

Seberapa parah tepatnya cedera tersebut dan berapa lama gelandang bertahan itu akan absen, masih harus dipastikan lewat pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam skenario terburuk, musim Remberg bisa saja sudah berakhir setelah baru lima pertandingan.

Pada menit ke-34 saat HSV bertandang ke Sinsheim, Remberg memberi isyarat ke arah bangkunya setelah duel yang tak berbahaya di lini tengah bahwa ia harus diganti. Mantan pemain Kiel itu sempat bangkit lagi, tetapi beberapa menit kemudian ia tak bisa melanjutkan pertandingan. Miro Muheim masuk menggantikan Remberg (41).

Apa yang terjadi setelah Nicolai Remberg ditarik keluar?

Saat kapten Hamburg itu ditarik keluar, timnya unggul 1-0 berkat gol Yussuf Poulsen. Namun, Hoffenheim mampu membalikkan keadaan lewat gol bunuh diri bek andalan HSV Sebastian Bornauw (45+6) dan gol pemain baru tim nasional Bambase Conte (53). Setelah kartu kuning-merah untuk Bernardo, HSV membalas saat unggul jumlah pemain. Terem Moffi mencetak gol penyama kedudukan (83), sementara pengganti Remberg, Muheim, memastikan kemenangan 3-2 tim tamu pada masa injury time (90+4).

Remberg datang ke HSV dari Holstein Kiel pada 2025 dan pada musim pertamanya bersama Die Rothosen ia menjadi pemain kunci yang tak tergantikan. Hingga cedera di Sinsheim, ia tampil penuh 90 menit dalam 37 dari 40 kemungkinan laga Bundesliga. Dua kali ia absen karena akumulasi kartu kuning.