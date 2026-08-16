Mikel Arteta, pelatih Arsenal, mengumumkan susunan pemain utama timnya dalam laga menghadapi Manchester City, pada hari Minggu ini, di ajang Community Shield.

Arteta menurunkan trio penyerang yang terdiri dari: Noni Madueke, Christos Tzolis, dan Kai Havertz.

Sementara itu, susunan pemain utama secara lengkap adalah sebagai berikut: Raya - White - Gabriel - Mosquera - Calafiori - Lewis-Skelly - Guimaraes - Odegaard - Madueke - Tzolis - Havertz.

Di sisi lain, Enzo Maresca menurunkan kekuatan penuh Manchester City, dengan susunan pemain sebagai berikut:

Donnarumma - Khusanov - Dias - Gvardiol - O'Reilly - Kovacic - Anderson - Semenyo - Foden - Doku - Haaland.

Adapun penyerang Mesir, Omar Marmoush, duduk di bangku cadangan City dalam laga hari ini.

