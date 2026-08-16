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Arsenal FC v Manchester City FC - Premier LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Kondisi Marmoush: Susunan pemain resmi laga besar Arsenal vs Manchester City

O. Marmoush
Arsenal
Manchester City
Community Shield
Mesir
Inggris

Awal yang menegangkan

Mikel Arteta, pelatih Arsenal, mengumumkan susunan pemain utama timnya dalam laga menghadapi Manchester City, pada hari Minggu ini, di ajang Community Shield.

Arteta menurunkan trio penyerang yang terdiri dari: Noni Madueke, Christos Tzolis, dan Kai Havertz.

Sementara itu, susunan pemain utama secara lengkap adalah sebagai berikut: Raya - White - Gabriel - Mosquera - Calafiori - Lewis-Skelly - Guimaraes - Odegaard - Madueke - Tzolis - Havertz.

Di sisi lain, Enzo Maresca menurunkan kekuatan penuh Manchester City, dengan susunan pemain sebagai berikut:

Donnarumma - Khusanov - Dias - Gvardiol - O'Reilly - Kovacic - Anderson - Semenyo - Foden - Doku - Haaland.

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Adapun penyerang Mesir, Omar Marmoush, duduk di bangku cadangan City dalam laga hari ini.

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