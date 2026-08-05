Olympique Marseille terus berupaya merestrukturisasi skuad mereka sebelum dimulainya musim baru, seiring keinginan mereka untuk menekan pengeluaran gaji dan membuka peluang bagi manuver-manuver baru di bursa transfer, hal yang mungkin akan mendorong mereka untuk melepas sejumlah pemain menonjol dalam pekan-pekan mendatang.

Menurut situs Foot Mercato, Real Sociedad terjun dengan serius dalam perburuan tanda tangan pemain internasional Maroko, Nayef Aguerd, dengan memanfaatkan keinginan Marseille untuk menjual beberapa pemain bergaji tinggi demi memperbaiki kondisi finansial mereka.

Ditambahkan pula bahwa Aguerd, yang sebelumnya mengenakan seragam Real Sociedad dengan status pinjaman dari West Ham pada musim 2024-25, menjadi salah satu nama paling menonjol yang dijagokan untuk hengkang pada musim panas ini, mengingat nilai pasarnya, hal yang mungkin memungkinkan klub Prancis itu meraih pemasukan finansial penting untuk menopang kas mereka.

Persoalan ini tidak hanya menyangkut bek asal Maroko tersebut, sebab sejumlah laporan menyebutkan bahwa kiper asal Argentina, Geronimo Rulli, mendekati kepindahan ke Manchester City, sementara winger asal Brasil, Igor Paixao, terus menarik minat sejumlah klub, sebagai bagian dari perubahan-perubahan yang dinantikan di dalam tubuh Marseille.

Hal ini terjadi setelah bek internasional Maroko itu mendapat perhatian besar sejak awal periode transfer dari sejumlah klub, seperti Al Sadd asal Qatar yang berupaya keras untuk mendatangkannya, dan klub lamanya, Rennes asal Prancis, juga menunjukkan minat kepada Aguerd yang memiliki klausul penalti senilai 15 juta euro, yang masa aktifnya berakhir pada akhir Juli lalu.

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