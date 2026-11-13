Bagikan Ikuti GOAL di Google

Dayot Upamecano, bek timnas Prancis, meninggalkan pemusatan latihan Les Bleus usai kekalahan dari Italia dengan skor 3-1 pada malam Kamis kemarin, dalam ajang UEFA Nations League.

Iklan

Berdasarkan laporan jaringan "RMC Sport", Upamecano yang berusia 28 tahun memperoleh persetujuan dari pelatih Zinedine Zidane untuk meninggalkan pemusatan latihan timnas dan kembali ke kota Munich, tempat ia bermain bersama Bayern Munich, karena alasan pribadi.

Federasi Sepak Bola Prancis belum mengumumkan pemanggilan pemain mana pun untuk menggantikan Upamecano dalam skuad selama periode ini, di mana Les Bleus bersiap menghadapi Turki lusa pada hari Minggu dalam pertandingan pamungkas fase grup UEFA Nations League.

Timnas Prancis mengalami kekalahan pertama pada musim ini di UEFA Nations League di tangan Italia dengan skor 1-3 di Stadion "San Siro", sehingga melorot ke peringkat kedua Grup Pertama dari Jalur Pertama dengan raihan 10 poin, sementara Azzurri naik ke puncak klasemen berkat keunggulan head-to-head.

Grp. 1 Performa # M M S K G K +/- POIN Performa 1 Italy ITA 5 3 1 1 11 6 +5 10 M M S M K 2 France FRA 5 3 1 1 8 5 +3 10 K M S M M 3 Belgium BEL 5 3 0 2 8 6 +2 9 M K M K M 4 Turkiye TUR 5 0 0 5 3 13 -10 0 K K K K K Championship Playoff Play-off degradasi Degradasi

Kesulitan Upamecano Melawan Italia Memunculkan Tanda Tanya

Upamecano tampil sebagai starter dalam laga menghadapi Italia, mengisi posisi bek tengah sebelah kanan bersama Jeremy Jacquet, dan menjalani pertandingan penuh.

Iklan Iklan

Bek Bayern Munich itu menyebabkan penalti untuk Italia, yang dikonversi menjadi gol oleh Pio Esposito untuk memperlebar keunggulan bagi tuan rumah pada menit ke-75.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya FRA UEFA Nations League A 14.45 TUR

Upamecano juga menghadapi kesulitan sepanjang pertandingan, baik dalam duel satu lawan satu maupun saat mencoba membangun serangan dari belakang.

Kesalahan-kesalahan ini juga membuka pintu bagi kemungkinan dicoretnya Upamecano dari pemusatan latihan karena alasan teknis.

Iklan

Dengan meninggalkan pemusatan latihan timnas, Upamecano bergabung dalam daftar panjang absennya pemain yang melanda skuad Prancis selama periode ini, yang mencakup Ousmane Dembele, Magnes Akliouche, Pierre Kalulu, dan Marcus Thuram.

Kylian Mbappe juga absen pada laga melawan Italia karena merasakan gangguan fisik, tetapi kapten timnas Prancis itu diperkirakan akan kembali melawan Turki pada pertandingan berikutnya.

Iklan

Zidane mengatakan seusai laga melawan Italia: "Saya berharap ia siap untuk pertandingan hari Minggu. Bagaimanapun, memang begitu rencananya, bahwa ia beristirahat hari ini karena mengalami gangguan ringan, lalu ia punya kemungkinan untuk bermain pada hari Minggu. Itu yang kami inginkan."

Dua Opsi untuk Menggantikan Upamecano

Zidane akan memiliki dua opsi untuk menggantikan Upamecano melawan Turki, dengan keberadaan Ibrahima Konate dan Lenny Yoro, dua bek lainnya dalam skuad timnas yang berisi 23 pemain, selain Jacquet.

Iklan

Sejak Zidane menukangi timnas Prancis, Upamecano memulai sebagai starter pada pertandingan pertama melawan Turki, yang berakhir dengan kemenangan Prancis 1-0, sebelum duduk di bangku cadangan saat menghadapi Belgia pada pertandingan berikutnya, yang berakhir dengan skor yang sama.

Bek Bayern itu kembali ke susunan pemain inti saat melawan Italia, dalam laga yang berakhir imbang 1-1, tetapi ia diusir keluar setelah menerima dua kartu kuning, sehingga absen pada pertandingan berikutnya melawan Belgia karena akumulasi.

Iklan

Upamecano memiliki 49 penampilan internasional bersama timnas Prancis, dengan mencetak dua gol di antaranya.