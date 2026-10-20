Ibrahima Konate, bek Real Madrid, buka suara terkait kontroversi yang dipicu oleh penampilannya mengenakan kaus bertuliskan pesan dukungan untuk kota Ceuta tanpa menampilkan kalimat tersebut secara utuh, dalam insiden yang melibatkan dirinya bersama dua rekannya, Kylian Mbappe dan Vinicius Junior, sebelum laga menghadapi Elche di Liga Spanyol pada September lalu.

Dalam konferensi pers yang digelar Selasa, sebelum pertandingan melawan Leipzig di Liga Champions, bek asal Prancis itu menjelaskan bahwa ia tidak memahami apa yang tertulis di kaus tersebut saat itu, sebelum akhirnya mengetahui detail krisis itu kemudian. Ia menegaskan bahwa dirinya mampu memahami kedua sudut pandang, serta menekankan keinginannya untuk fokus pada sepak bola.





Kaus Ceuta: Konate menjelaskan sikapnya setelah kontroversi

Insiden ini terjadi pada 15 September lalu, ketika para pemain Real Madrid dan Elche tampil mengenakan kaus bertuliskan "Todos somos caballas", yang berarti "Kita semua adalah warga Ceuta", dalam sebuah inisiatif solidaritas dengan kota Spanyol yang terletak di Afrika Utara tersebut, setelah krisis terkait arus imigran yang melintasi perbatasan Maroko.

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Namun, Konate, Mbappe, dan Vinicius mengenakan kaus itu dengan cara yang menutupi sebagian kalimat tersebut, sehingga memicu kontroversi besar di Spanyol, terutama karena Mbappe dan Vinicius melepas kaus itu sebelum menyelesaikan salam tradisional para pemain.

Konate berkata: "Jujur, saya tidak begitu memahami apa yang tertulis di kaus itu. Setelah itu, saya tahu apa yang terjadi di Ceuta, dan saya bisa memahami kedua sudut pandang."

Bek asal Prancis itu menambahkan, sambil mengenang asal-usul keluarganya: "Saya berasal dari Prancis, tetapi kedua orang tua saya dari Afrika, dan saya rasa banyak orang yang mengalami situasi yang sama. Ada sisi dari cerita ini yang bisa kita setujui, dan ada sisi lain yang mungkin tidak kita setujui."

Ia melanjutkan: "Saya memahami bahwa orang-orang yang datang dan melakukan hal-hal buruk harus dihukum, tetapi saya tidak memahami pesan itu saat itu. Saya sedang fokus pada pertandingan, dan sikap saya adalah berada di tengah. Saya datang ke Real Madrid untuk bermain sepak bola, dan jika orang-orang tidak senang dengan sikap saya, tidak masalah."

Mourinho memiliki aura yang luar biasa

Konate juga berbicara tentang hubungannya dengan pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, menegaskan bahwa fokus tim tertuju pada meraih kemenangan dan bersaing di semua gelar, tanpa terlalu dini berhitung soal meraih gelar Liga Champions atau Liga Spanyol.

Ia berkata: "Mourinho memiliki aura yang luar biasa, yang tidak dimiliki banyak pelatih. Ketika ia berbicara, semua orang mendengarkan dan menghormatinya."

Ia juga memuji rekannya yang masih muda, Yan Diomande, dengan mengatakan bahwa pemain itu memiliki bakat besar meski baru berusia 19 tahun, serta bekerja keras setiap hari. Ia menyatakan kegembiraannya atas penampilan yang ditunjukkan pemain tersebut belakangan ini.

Ia juga menyinggung bahwa dirinya beruntung memiliki sejumlah pemain Prancis di ruang ganti, menjelaskan bahwa Mbappe dan Tchouameni banyak berbicara dengannya tentang Real Madrid sebelum ia bergabung. Ia menegaskan kebahagiaannya bisa bermain di samping mereka berdua, sambil berharap Ferland Mendy segera kembali karena tim membutuhkannya.

Menjelang El Clasico

Konate menolak untuk terlalu sibuk memikirkan laga El Clasico mendatang melawan Barcelona, meski menyadari pentingnya pertandingan tersebut, dengan menekankan perlunya fokus terlebih dahulu pada pertandingan melawan Leipzig.

Ia berkata: "Jika kami menang besok, itu akan membantu kami sebelum El Clasico. Namun, jika kami fokus pada El Clasico, kami tidak akan mencapainya dalam kondisi baik. Prioritas adalah pertandingan besok, karena kami ingin memenangkan Liga Champions."

Laga melawan Leipzig memiliki arti khusus bagi bek asal Prancis itu, yang sebelumnya pernah bermain di klub Jerman tersebut antara tahun 2017 dan 2021, sebelum pindah ke Liverpool, lalu bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2026.

Konate menjelaskan bahwa ia menantikan untuk bertemu dengan rekan-rekan lamanya, menilai bahwa kemenangan akan memberi Real Madrid peluang bagus untuk mengakhiri fase liga dalam posisi delapan besar, yang menjamin lolos langsung ke babak 16 besar.

Konate mengeluhkan keputusan wasit

Dalam konteks lain, bek asal Prancis itu menyinggung bahwa Real Madrid kurang beruntung dalam beberapa keputusan wasit sejak awal musim, menegaskan bahwa ia telah membaca soal kasus Negreira, tetapi ia menekankan bahwa tugasnya adalah bermain sepak bola dan meraih hasil.

Ia berkata: "Kami kurang beruntung dalam keputusan wasit," sebelum menjelaskan bahwa ia tidak ingin kehilangan fokus dari persaingan di dalam lapangan.

Ia juga menggambarkan pengalaman pertamanya bersama Real Madrid sebagai sesuatu yang melampaui ekspektasinya, menegaskan bahwa ia tidak menghadapi kesulitan dalam beradaptasi, dan semua orang di dalam klub membantunya merasa nyaman. Ia menekankan bahwa meraih gelar tetap menjadi tujuan terpenting di tengah tingginya level persaingan.