Kompetisi Korea Selatan Kembali Digelar Untuk Seluruh Dunia

Selama pandemi virus corona menyebar di seluruh belahan dunia, salah satu hal yang paling dirindukan adalah pertandingan sepakbola.

Di berbagai negara, kompetisi harus ditangguhkan karena Covid-19, karena pertandingan sepakbola merupakan salah satu titik perkumpulan masa.

Korea Selatan menjadi salah satu negara yang mulai mampu mengendalikan virus tersebut, dan K League, kompetisi kasta atas Korsel, bakal kembali digelar pada 8 Mei nanti.

Kabar baik lainnya adalah K League mempersembahkan tayangan laga perdana mereka musim ini gratis untuk seluruh dunia, melalui Twitter.

Partai tersebut mempertemukan Jeonbuk Hyundai Motors sebagai juara K League dari musim lalu, menghadapi Suwon Samsung Bluewings yang merupakan juara Piala FA musim lalu.

Kedua tim akan bertanding di Jeonju World Cup Stadium, dan segala prosedur pencegahan Covid-19 diberlakukan untuk seluruh pihak yang terlibat pada pertandingan ini.

"Kami berharap dapat berbagi sepakbola tingkat tinggi K League dengan seluruh dunia untuk membantu penggemar sepakbola di seluruh dunia mendapatkan pertandingan baru mereka dan mengatasi Covid-19 di rumah bersama," Yeon Jeong-kim, pimpinan global K-Pop dan K-Konten di Twitter.

"Siaran langsung pertandingan pembukaan K League di Twitter akan menjadi peluang bagus untuk menumbuhkan popularitas 'Olahraga Korea' di seluruh dunia setelah K-POP, K-Movie, dan Penyiaran Pemilu Korea," tukasnya.

#StayStrong and Enjoy #Kleague Opening Match Worldwide LIVE on Twitter! #K리그 개막전 전세계 트위터 생중계!



⚽ Jeonbuk Hyundai vs Suwon Samsung

🏟 Jeonju World Cup Stadium

⏱ May 8th, 7PM KST

📺 @kleague https://t.co/L4g3xH326G