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Pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, memastikan Jamal Musiala sudah semakin dekat untuk kembali masuk skuad jelang laga melawan Koln dalam lanjutan Bundesliga yang dijadwalkan berlangsung besok, Jumat, setelah sang pemain absen selama beberapa pekan akibat cedera robekan otot.

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Pelatih asal Belgia itu menyatakan keyakinannya bahwa Musiala mampu kembali ke performa terbaiknya , meski mengalami serangkaian kemunduran dalam beberapa musim terakhir, seraya memuji mentalitas yang ditunjukkan sang pemain selama masa pemulihan dari cedera.

"Cara Jamal berjuang dan apa yang ia tunjukkan saat ini membuat saya berharap kalian bisa melihat lebih banyak darinya dalam beberapa bulan ke depan, dan ia mampu menunjukkannya di atas lapangan. Inilah momen-momen yang bisa memberi kami energi sepanjang musim. Ia menunjukkan mentalitas yang luar biasa dan keinginan yang besar, tetapi ia perlu membuktikan kehadirannya di atas lapangan," ujar Kompany seperti dikutip Sky Sports, Kamis (hari ini).

"Sebagai pelatih, saya merasa sangat senang, karena yang terpenting bagi saya adalah ia bisa kembali meninggalkan jejaknya di atas lapangan. Kemungkinan besar ia akan masuk skuad besok," tambahnya.

Pelatih Bayern Munich itu juga menyinggung perannya dalam membantu para pemain melewati masa-masa sulit, seraya menyebut ada contoh pemain yang berhasil kembali bersinar, salah satunya penyerang asal Inggris Harry Kane, yang baru-baru ini dinobatkan sebagai peraih Ballon d'Or.

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"Peran saya adalah melakukan segala yang saya bisa untuk memastikan semua orang mampu memberikan yang terbaik untuk Bayern Munich. Ada contoh keberhasilannya, Harry Kane kini telah memenangkan Ballon d'Or. Saya berharap semua pemain segera kembali ke lapangan, dan kalian bisa melihat betapa besar semangat yang dimiliki Jamal," jelas Kompany.

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"Kami datang ke stadion untuk menyaksikan pemain seperti dia. Ketika pemain dengan kualitas seperti ini melewati masa sulit, mereka bisa menimba kekuatan darinya, baik secara mental maupun fisik. Ketika saya datang ke tim ini, Jamal adalah anak emas, tetapi melihat cara ia menghadapi seluruh situasi ini sekarang adalah hal yang istimewa. Saya berharap enam bulan lagi kita akan melihat cerita yang sama sekali berbeda," lanjutnya.

Musiala mengalami cedera pada September lalu, menjelang laga Jerman melawan Belanda di UEFA Nations League, dan sebelumnya ia sempat dua kali terjatuh dalam pertandingan Bayern Munich pada Agustus , dengan jeda hanya beberapa hari di antara keduanya.

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Masih terkait hal tersebut, pernyataan Kompany juga membawa kabar positif soal pemain asal Kolombia Luis Diaz, yang kembali mengikuti sebagian sesi latihan bersama tim selama jeda internasional, setelah menunjukkan kemajuan dalam pemulihan dari cedera robekan otot.

Pelatih Bayern Munich itu mengatakan kondisi Diaz terus membaik setelah menjalani sepekan latihan yang positif, namun ia memastikan sang pemain belum akan tampil melawan Koln, seraya menegaskan bahwa Diaz bisa kembali bermain dalam tujuh hari ke depan.

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"Lucho dalam kondisi sangat baik, dan ia telah menjalani pekan yang bagus. Laga besok masih sedikit terlalu cepat baginya, tetapi kami akan bisa memainkannya kembali dalam tujuh hari ke depan," tutup Kompany.

Sebagai informasi, Bayern Munich saat ini memuncaki klasemen Bundesliga dengan koleksi 21 poin, unggul selisih gol atas Borussia Dortmund yang berada di peringkat kedua.