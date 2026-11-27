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Bayern Munich menerima pukulan baru setelah pemainnya, Jamal Musiala, mengalami cedera otot paha kanan hanya beberapa hari setelah kembali merumput. Kekhawatiran pun kembali muncul terkait kemampuannya memulihkan kebugaran fisik, di tengah polemik di internal klub akibat pernyataan publik para petinggi klub baru-baru ini mengenai kondisi dan masa depan sang pemain.

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Bayern mengumumkan pada Jumat ini bahwa hasil pemeriksaan medis yang dijalani sang pemain memastikan ia mengalami cedera otot di paha kanan. Klub menyebut Musiala akan absen dari pertandingan hingga pemberitahuan lebih lanjut, tanpa menetapkan waktu kembalinya.

Sementara itu, jaringan "Sky Sport Jerman" melaporkan bahwa masa absennya diperkirakan berkisar antara empat hingga enam pekan, dengan kekhawatiran periode tersebut bisa lebih lama. Terlebih lagi, perkiraan awal untuk cedera sebelumnya adalah absen selama empat pekan, sebelum masa pemulihannya akhirnya molor hingga sekitar delapan pekan.

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Menurut jaringan media Jerman tersebut, pertemuan antara para petinggi Bayern dan perwakilan sang pemain di markas klub pada awal pekan ini bertujuan meredakan ketegangan dan memulihkan ketenangan dalam hubungan kedua belah pihak, dengan kesepakatan untuk menyelesaikan persoalan di luar pernyataan publik.

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Namun, cedera terbaru ini kembali memunculkan pertanyaan tentang kesiapan sang pemain dan waktu yang dibutuhkannya untuk pulih sepenuhnya.

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Musiala sebelumnya mengalami cedera otot di paha kanan saat pemanasan jelang laga tim nasional Jerman melawan Belanda pada 24 September lalu. Akibatnya, ia absen hampir dua bulan sebelum kembali tampil dalam hasil imbang 1-1 kontra Koln pada 20 November, lalu masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-76 saat Bayern kalah 1-2 dari klub Prancis Lille di Liga Champions, Rabu lalu.

Menurut "Sky", pelatih tim Bavaria, Vincent Kompany, memiliki keraguan untuk menurunkan Musiala melawan Lille. Ia menyampaikan kekhawatirannya langsung kepada sang pemain dan memintanya untuk tidak mengambil risiko.

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Akan tetapi, pemain internasional Jerman itu bersikeras untuk tampil dan membantu tim, mengingat banyaknya pemain yang absen serta polemik yang belakangan menyelimutinya.

Laporan tersebut menambahkan bahwa sang pemain memberikan tekanan besar pada dirinya sendiri akibat krisis ini, dan cedera terbaru tersebut mungkin bisa dihindari seandainya ia mendapatkan waktu istirahat lebih banyak.

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Sejumlah petinggi Bayern Munich, di antaranya Karl-Heinz Rummenigge dan Uli Hoeness, belakangan ini berbicara mengenai kontrak Musiala serta kemampuannya untuk kembali ke level tertinggi.

Pernyataan tersebut memicu kekesalan sejumlah rekan setimnya dan mendorong Joshua Kimmich mengkritik pembahasan masalah itu secara terbuka. Ia menyebut hal tersebut tidak dapat diterima dan tidak sesuai dengan tradisi Bayern.

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Musiala menghadapi tantangan fisik yang rumit sejak mengalami cedera parah di Piala Dunia Antarklub 2025, yang membuatnya absen dalam sebagian besar musim lalu.

Ia juga mengungkapkan pada Agustus bahwa dirinya menderita gangguan saraf setelah mengalami serangan hilang kesadaran.

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Seusai pertemuan terakhirnya dengan perwakilan Musiala, Bayern Munich menegaskan bahwa kesehatan sang pemain merupakan prioritas dan ia akan mendapatkan dukungan penuh selama masa pemulihan.