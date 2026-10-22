Vincent Kompany, pelatih Bayern Munich, mengakui sulitnya laga melawan Arsenal, setelah timnya hanya mampu bermain imbang 2-2 di Stadion Allianz Arena. Hasil ini membuat pelatih asal Belgia itu berada di antara kekecewaan karena gagal meraih kemenangan dan kepuasan atas peluang-peluang yang diciptakan para pemainnya menghadapi salah satu pesaing terkemuka di Liga Champions Eropa.

Meski meyakini bahwa Bayern mampu memenangi pertandingan, Kompany tidak menampik bahwa hasil imbang bisa jadi adil, mengingat periode-periode di mana Arsenal memaksakan keunggulannya, sebelum akhirnya mencuri gol penyama kedudukan pada menit-menit akhir.

Pelatih Bayern itu berkata, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "Mundo Deportivo": "Kami berada dalam fase yang menuntut kami menjalani sangat banyak pertandingan, jadi kami harus melupakan laga ini secepatnya dan memikirkan pertandingan berikutnya. Kami menghadapi lawan yang kuat, dan kami merasakannya serta melihatnya dengan jelas".

Kompany menyesali gol penyama kedudukan

Pelatih asal Belgia itu berbicara tentang peluang-peluang yang didapat timnya, seraya menyebutkan bahwa Bayern menciptakan peluang-peluang berbahaya yang tidak ia duga akan tercipta dalam jumlah sebanyak itu, tetapi kehilangan sebagian momentumnya pada menit-menit akhir.

Ia menambahkan: "Saya rasa kami memiliki periode-periode yang bagus dalam pertandingan, dan menciptakan beberapa peluang jelas yang tidak saya duga akan kami dapatkan. Sangat disayangkan kami kesulitan selama 10 atau 15 menit terakhir, dan itulah yang membuat kami kehilangan sebagian momentum".

Ia melanjutkan: "Kami merasa mampu menang, dan mungkin kami layak atas itu, tetapi lawan sangat kuat, dan pertandingan ini tidak pernah terselesaikan di satu momen pun. Gol penyama kedudukan yang kami terima pada menit-menit akhir sungguh disayangkan".

Kompany menjelaskan bahwa perebutan di atas lapangan sebagian besar berlangsung berimbang, dengan kedua tim saling menekan dan berupaya mencapai sepertiga area serang, tetapi ia menilai Bayern berhasil mencapai area-area berbahaya secara berulang.

Ia berkata: "Arsenal menekan dengan kekuatan yang sama seperti yang kami lakukan, dan kami berbahaya pada momen-momen itu. Kami tidak selalu berhasil memilih waktu yang tepat untuk mencapai sepertiga akhir, tetapi saya rasa kami lebih sering mencapai area-area itu dibandingkan Arsenal, dan kami menciptakan bahaya, termasuk dua atau tiga peluang di mana kami memiliki keunggulan jumlah".

Mengakui keunggulan Arsenal di beberapa periode

Meski menyesali kehilangan dua poin, Kompany menolak menggambarkan pertandingan ini sebagai dominasi penuh dari Bayern Munich, seraya menegaskan bahwa Arsenal memaksakan keunggulannya di beberapa fase laga.

Ia berkata: "Kami menghadapi lawan kelas atas, dan saya tidak akan mengatakan bahwa salah satu tim mendominasi secara mutlak, karena Arsenal juga memiliki periode-periode di mana mereka menjadi pihak yang lebih baik. Mungkin hasilnya adil, meski kami menciptakan peluang-peluang yang lebih jelas".

Kompany menjelaskan rahasia ketajaman Harry Kane

Pelatih Bayern itu memuji peran yang dimainkan Harry Kane, yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam pertandingan setelah mencetak satu gol dan memberikan umpan menentukan kepada Alphonso Davies, seraya menegaskan bahwa kecerdasan penyerang asal Inggris itu dalam bergerak dan mengubah posisinya memberi tim solusi serangan tambahan.

Ia menjelaskan: "Kane memiliki naluri khusus yang membuatnya tahu kapan harus turun ke belakang dan kapan harus bergerak ke area-area lain di lapangan. Saya rasa Arsenal melakukan hal serupa dengan para penyerang mereka hari ini, dan itu membuat tugas para bek menjadi sangat rumit, karena mereka tidak bisa mengawal pemain yang tetap di satu posisi".

Kompany menutup pembicaraannya dengan menunjukkan bahwa pergerakan Kane memberinya ruang untuk memanfaatkan kemampuannya dalam mengumpan, dengan berkata: "Ketika kedua bek tengah maju untuk menekan dan Harry mendapat sedikit waktu dengan bola, ia bisa menunjukkan kualitasnya yang besar melalui umpan-umpan panjang yang akurat, dan itulah yang membantu kami melewati lini pertahanan dan menciptakan peluang-peluang berbahaya".

Dengan hasil ini, Bayern Munich menambah koleksi poinnya menjadi 5 poin setelah tiga laga di Liga Champions Eropa, sebelum laga yang dinanti melawan Atletico Madrid pada 3 November, dalam ujian baru bagi tim Bavaria itu menghadapi lawan yang kuat.