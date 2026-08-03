Pelatih asal Belgia, Vincent Kompany, direktur teknik Bayern Munich, mengungkap daftar pemain yang dicoret dari rencana tim Bavaria untuk musim ini, seraya menegaskan bahwa klub telah memberitahu mereka secara resmi tentang keputusan tersebut dengan jelas dan langsung, dalam sebuah langkah yang bertujuan merestrukturisasi tim sebelum penutupan bursa transfer musim panas.

Dalam konferensi pers yang digelar Kompany, pelatih asal Belgia itu memberikan perkembangan terbaru seputar aktivitas Bayern Munich di bursa transfer, di mana pembahasan berfokus pada proses restrukturisasi tim dan penentuan pemain-pemain yang tidak akan diandalkan pada musim ini.

Tiga pemain resmi dicoret

Pelatih asal Belgia itu menegaskan bahwa dirinya dan klub telah memberitahu 3 pemain bahwa mereka tidak akan masuk dalam rencana tim pada musim ini, yaitu: pemain Portugal Joao Palhinha, pemain Belanda Sacha Boey, dan pemain Spanyol Bryan Zaragoza, yang kini aktif mencari jalan keluar dari klub Bavaria sebelum penutupan periode transfer musim panas.

Kompany berkata dalam pernyataan yang jelas: "Saya rasa komunikasi klub yang jelas dengan para pemain adalah hal yang sangat positif. Sebagai mantan pemain, saya selalu berharap adanya keterbukaan dan kejelasan semacam ini dari klub-klub yang pernah saya bela."

Ia menambahkan: "Klub telah mengeluarkan pernyataan yang jelas dan tegas kepada para pemain yang bersangkutan, jadi kami benar-benar sepakat dengan pendekatan ini. Yang lebih penting, kami memperlakukan mereka dengan penuh hormat dan menghargai apa yang telah mereka berikan kepada klub di masa lalu."

Penuh hormat meski keputusan sulit

Kompany menegaskan bahwa klub akan terus memperlakukan ketiga pemain itu dengan penuh hormat dan profesionalisme sampai masa depan mereka ditentukan secara final, seraya berkata: "Kami akan terus bekerja bersama mereka seperti biasa dengan penuh profesionalisme. Ketika mengambil keputusan-keputusan sulit, keputusan itu harus dijelaskan secara terang dan tegas kepada semua orang."

Ia melanjutkan: "Selama periode transfer masih terbuka, situasinya benar-benar jelas bagi semua orang, dan setelah itu kita akan lihat apa yang terjadi, sebagaimana halnya segala sesuatu lainnya dalam kehidupan. Namun tugas utama saya adalah melatih tim dan mempersiapkannya untuk musim ini sebaik mungkin serta mencapai target-target yang telah ditetapkan."