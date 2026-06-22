Komitmen Jan Paul van Hecke dipertanyakan: 'Apakah kamu benar-benar fokus pada Oranje?'

Video yang dibuat Jan Paul van Hecke untuk Tottenham Hotspur setelah ia menyelesaikan transfernya itu menuai kritik dari jurnalis NOS, Rida Deraoui.

Van Hecke secara resmi dibeli Tottenham dari Brighton & Hove Albion pekan lalu dengan harga enam puluh juta euro. Waktunya cukup mencolok, menurut Deraoui. Konten yang kemudian dibuat sang bek untuk klub barunya pun tidak menarik baginya.

“Jan Paul van Hecke telah pindah ke Tottenham. Dia kemudian mengambil foto dan merekam video untuk Tottenham, sambil mengenakan seragam Tottenham,” ujarnya membuka pembicaraan.

“Lalu aku berpikir: apakah kamu sedang fokus pada Piala Dunia ini? Atau kamu sedang fokus pada langkahmu selanjutnya? Bersama Tottenham. Membuat video, membuat konten…,” lanjut Deraoui.









Komedian Jawad es Soufi sama sekali tidak setuju dengan jurnalis dari NOS tersebut. “Wah, berlebihan banget, bro,” katanya dengan nada sarkastis. “Justru seru, kan? Mereka melakukan hal ini.”

Meskipun ada tanggapan dari Es Soufi, Deraoui tetap pada pendiriannya: “Kamu sedang berlatih bersama timnas Belanda, lalu kamu membuat video untuk Tottenham…”

Ngomong-ngomong, Van Hecke bukan satu-satunya yang menyelesaikan transfer selama Piala Dunia. Ismael Saibari baru-baru ini pindah dari PSV ke Bayern München dan menjalani pemeriksaan medis oleh klub Jerman tersebut selama kamp pelatihan di Amerika Serikat.