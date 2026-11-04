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Komisi Negara Spanyol untuk Penanggulangan Kekerasan, Rasisme, Xenofobia, dan Intoleransi dalam Olahraga mengusulkan denda €60.001 serta larangan memasuki stadion selama dua tahun bagi YouTuber Inaki Angulo. Rekomendasi sanksi itu menyusul siaran daring ketika kreator konten tersebut melontarkan hinaan homofobik kepada bek Real Betis, Hector Bellerin.

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Badan pengawas usulkan tindakan disipliner berat

Usulan hukuman yang diumumkan pada Selasa itu berawal dari pernyataan Angulo dalam siaran internet yang membahas pertandingan Betis melawan Real Madrid pada 4 September. Saat menganalisis duel bek sayap tersebut dengan winger Brasil Vinicius Junior, komentator itu beralih dari pembahasan sepakbola ke serangan pribadi terhadap sang pemain. Bellerin dan klubnya kemudian mengambil langkah resmi untuk meminta pertanggungjawaban penyiar tersebut.

Siaran daring berisi rentetan hinaan

Dalam siaran setelah pertandingan, Angulo mengejek penampilan dan selera pribadi sang bek sebelum melontarkan hinaan terkait orientasi seksualnya: "Ada orang ini hari ini yang mengecat kukunya, hanya membaca buku karya perempuan, mungkin seorang b*nci yang menyembunyikan identitasnya, orang kiri, yang memilih sosialis. Saya tidak akan menyebut namanya. Dan 'mereka', mari kita sebut dia 'mereka' supaya dia senang, 'mereka' menghentikan Vinicius sendirian.

"Orang yang mengecat kukunya itu, yang menginginkan orang Moor ada di mana-mana kecuali di rumahnya sendiri, yang hanya membaca buku karya perempuan, dan sebagainya. Dan, saya ulangi, mengecat kukunya. Orang yang sama itu, tiga tahun lalu, Vinicius turun dari bus tim, membuatnya mendapat kartu kuning yang seharusnya tidak diberikan, mendapatkan penalti, dan menghabisinya."

Klub Andalusia tempuh jalur hukum

Komite Tetap kemudian mengusulkan "denda sebesar €60.001 dan larangan memasuki tempat penyelenggaraan olahraga selama 24 bulan bagi kreator konten media digital Inaki Angulo (meski namanya tidak disebutkan secara eksplisit dalam laporan), yang dalam sebuah penampilan yang disiarkan melalui media sosial berulang kali melontarkan pernyataan merendahkan dan hinaan homofobik berat yang jelas ditujukan kepada salah satu pemain tuan rumah selama pertandingan (Hector Bellerin, yang namanya juga tidak dicantumkan dalam rilis resmi)."

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Menurut Europa Press, Bellerin juga mengajukan laporan pidana atas dugaan kejahatan kebencian dan pencemaran nama baik berat yang dilakukan secara terbuka, sementara Betis mengajukan permohonan kepada badan pengawas berdasarkan Pasal 23.1 c) Undang-Undang 19/2007. Berdasarkan Pasal 24, penyebaran konten intoleran atau penghinaan terang-terangan melalui teknologi yang terkait dengan olahraga merupakan pelanggaran sangat berat dengan ancaman denda mulai dari €60.000,01 hingga €650.000.

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Proses administratif akan menentukan sanksi akhir

Usulan komisi tersebut belum merupakan sanksi final dan terlebih dahulu harus melalui proses administratif standar di Spanyol. Selain proses disipliner itu, Angulo harus menghadapi proses pengadilan menyusul gugatan resmi sang bek. Kasus ini kini akan menjadi tolok ukur bagi cara otoritas Spanyol menangani pelecehan daring yang ditujukan kepada pesepakbola.