Komisaris FIGC Giovanni Malago bela Roberto Mancini setelah Italia kalah telak dari Belgia di Nations League

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Italia mendapat pelajaran pahit dalam kiprahnya di UEFA Nations League pada Minggu setelah kalah telak 4-1 dari Belgia. Meski demikian, Komisaris Khusus FIGC Giovanni Malago segera membela pelatih kepala Roberto Mancini, seraya menegaskan bahwa proyek pembangunan kembali tim nasional berada di jalur yang tepat.

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Pelajaran pahit yang diperlukan Italia

Hasil buruk tim nasional Italia baru-baru ini di Nations League memicu perdebatan di seluruh negeri, tetapi Malago tetap tenang. Berbicara di sela-sela seremoni Panchina d'Oro 2026 di Coverciano, Malago menanggapi kekalahan di Brussel dengan menyebutnya sebagai bagian penting dari perkembangan skuad. Menurutnya, kekalahan itu menjadi pengingat bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk bersaing di level tertinggi sepakbola internasional.

"Kekalahan di Brussel merupakan pelajaran pahit, tetapi itu juga bagian dari perjalanan. Kami harus tetap berpijak pada kenyataan; kekalahan seperti ini mengajari kami sesuatu," katanya, seperti dikutip Sky Sport Italia. Di luar skor akhir, Malago memilih menyoroti hal-hal positif, khususnya hubungan yang semakin erat antara suporter dan generasi baru pemain berbakat. "Kami juga harus menyoroti jumlah orang Italia yang mengikuti kami; mereka mulai mengenal pemain-pemain muda baru yang tampil di panggung internasional," tambahnya.

Dukungan penuh untuk Roberto Mancini

Ketika diminta menilai kinerja Mancini selama sepekan terakhir, Malago segera memberikan penilaian positif. Meski Italia kalah telak dari Belgia, ia menunjuk sulitnya grup yang dihadapi sebagai konteks untuk menilai posisi tim. Dengan Italia tetap bertahan di Nations League, Malago yakin fondasi untuk kesuksesan mendatang sedang dibangun, kendati jalan menuju puncak masih panjang dan menantang bagi para pemain muda ini.

"Penilaiannya jelas bagus. Siapa yang akan menyangka saat fase grup dimulai? Turki kalah dalam semua pertandingan mereka, tetapi sudah lolos ke Piala Dunia, bahkan melalui grup yang sangat sulit, dan mereka memiliki pemain-pemain dengan bakat serta potensi. Prancis dianggap sebagai favorit juara Piala Dunia dan, menurut banyak orang, mereka memiliki skuad terkuat," kata Malago.

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Petinggi FIGC bela kemajuan Italia saat menghadapi Belgia yang tangguh

Petinggi FIGC itu menekankan bahwa meski hasilnya mengecewakan, hal tersebut tidak boleh menutupi kemajuan yang dicapai sejak Maret. Ia mencatat bahwa timnya tidak menjadi "bulan-bulanan" seperti yang diperkirakan banyak orang pada awal fase grup. Ia juga menyoroti kualitas lawan, dengan menyebut bahwa Belgia selama bertahun-tahun konsisten berada di tiga besar peringkat dunia dan menjadi satu-satunya tim yang mencetak gol ke gawang juara dunia Spanyol pada turnamen dunia terakhir.

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"Belgia berada di puncak peringkat dunia selama bertahun-tahun dan menjadi satu-satunya tim yang mencetak gol ke gawang Spanyol di Piala Dunia. Kami tampak akan menjadi bulan-bulanan; kami tetap bertahan di Nations League dan masih banyak yang harus dilakukan. Namun, perjalanan ini sudah dimulai dan awalnya berjalan baik," ujarnya.

Perkembangan positif dalam dinamika internal FIGC

Perbincangan di Coverciano juga menyentuh dinamika internal Federasi Sepakbola Italia. Malago menanggapi kabar bahwa Adriano Galliani tidak akan menantang pencalonannya sebagai presiden FIGC. Perkembangan ini tampaknya telah menyingkirkan hambatan besar bagi Malago dan berpotensi membuat proses pemilihan dalam beberapa bulan mendatang berlangsung lebih harmonis, seiring upaya federasi menstabilkan struktur kepemimpinannya.

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Sang komisaris menyatakan kepuasannya atas perubahan itu dan menggambarkannya sebagai sinyal "distensivo", atau meredakan ketegangan, bagi lingkungan federasi. "Ya, penting dan menenangkan. Saya sudah membayangkannya. Sekarang ini bukan lagi topik pemberitaan; selanjutnya hanya akan ada dinamika menuju pemilihan yang berlangsung dengan setenang mungkin dan penuh sikap terhormat," jelas Malago.