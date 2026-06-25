Jeroen Grueter telah membuat para penonton pertandingan Piala Dunia antara Jerman dan Ekuador tercengang. Komentator dari NOS itu salah mengira Antonio Rüdiger sebagai Jêrome Boateng.

Setelah pertandingan berjalan kurang lebih tujuh menit, tim Jerman sedang membangun serangan ketika Rüdiger menerima umpan. “Itu Boateng,” kata Grueter, yang tak lama kemudian memperbaiki kesalahannya. “Boateng? Maksud saya tentu saja Rüdiger.”

Boateng telah tampil sebanyak 76 kali untuk timnas Jerman, yang membawanya menjadi juara dunia pada 2014. Pertandingan internasional terakhirnya sudah berlangsung pada 13 Oktober 2018, melawan timnas Belanda.

Boateng mengakhiri karier profesionalnya musim panas lalu, setelah bertahun-tahun sukses bermain di klub-klub seperti Bayern München. Namun, sejenak Grueter mengira Boateng kembali turun ke lapangan di New York.

Para penonton pun bereaksi dengan sangat terkejut. “Biarkan saja NOS membuat kesalahan. Sungguh memalukan. Apakah Mats Hummels juga ikut, Jeroen?”, demikian tertulis. “Jangan bilang padaku bahwa komentator NOS baru saja mengatakan bahwa Boateng bermain di lini belakang timnas Jerman,” tanggapan seorang lainnya.