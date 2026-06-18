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Mart van Mourik

Diterjemahkan oleh

Komentator NOS dalam pertandingan Swiss melawan Bosnia dan Herzegovina benar-benar meleset: pemirsa berbondong-bondong merasa terganggu

Switzerland vs Bosnia and Herzegovina
Switzerland
Bosnia and Herzegovina
World Cup

Sekali lagi, seorang komentator NOS tidak meninggalkan kesan yang kuat bagi pemirsa. Selama pertandingan Piala Dunia Grup B antara Swiss dan Bosnia dan Herzegovina, kali ini Frank Wielaard melakukan kesalahan besar. Sebelumnya, Philip Kooke dan Jan Roelfs juga menimbulkan banyak kekecewaan di kalangan pemirsa karena melakukan kesalahan yang mencolok selama pertandingan Piala Dunia.

Pada menit ke-56, tendangan sudut diberikan kepada Swiss setelah kiper Bosnia, Nikola Vasilj, menyentuh bola sehingga melewati gawangnya sendiri.

Namun, wasit João Pinheiro membatalkan keputusan tersebut, karena Dan Ndoye berada dalam posisi offside sebelum melepaskan tendangan salto ke gawang Bosnia.

Momen tersebut tampaknya terjadi terlalu cepat bagi komentator, yang untuk beberapa saat tetap bersikeras bahwa kedua tim dipanggil ke pinggir lapangan untuk jeda minum. Kesalahan tersebut tidak luput dari perhatian para penonton.

“Komentator itu lagi-lagi tidak memperhatikan,” demikian bunyi salah satu komentar yang banyak dibaca. “Komentator NOS mengira jeda minum sudah terjadi pada menit ke-55,” tulis yang lain.

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