Komentator ESPN dan Ziggo Sport tiba-tiba ditunjuk sebagai kepala humas Curaçao

Vincent Schildkamp akan menjabat sebagai kepala humas timnas Curaçao, demikian dilaporkan oleh Voetbal International. Ia akan menggantikan Kees Jansma.

Minggu lalu, Jansma mengejutkan banyak pihak dengan tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya di Curaçao. Ia tidak setuju dengan cara penanganan kepergian Fred Rutten.

Jabatan tersebut kini akan diambil alih oleh Schildkamp. Komentator ESPN ini telah mendapat izin dari stasiun televisi olahraga tersebut untuk menjalankan peran ini.

Schildkamp juga dapat didengar sebagai reporter di Ziggo Sport pada malam-malam pertandingan Liga Champions dan Liga Europa.

Curaçao akan menghadapi Jerman, Pantai Gading, dan Ekuador di babak penyisihan grup Piala Dunia.



