Komentar yang menghebohkan setelah empat gol Saudi: Siapa pun yang tidak percaya pada tim ini harus diusir dari negara ini!

Komentator terkenal asal Spanyol, Manolo Lama, memicu kehebohan di media sosial dengan komentar-komentar pedasnya terhadap para pengkritik tim nasional Spanyol, seraya menuntut agar “paspor mereka dicabut” atau “mereka diusir ke luar negeri tanpa bisa kembali”, setelah kemenangan telak atas Arab Saudi (4-0) pada putaran kedua Piala Dunia 2026.

Lama mengatakan, saat memberikan komentar di program “Tiempo de Juego” di stasiun radio “Cadena COPE”, setelah gol ketiga Mikel Oyarzabal pada menit ke-24: “Siapa pun yang tidak percaya pada tim ini harus dicabut paspornya. Atau diusir ke luar negeri, tanpa bisa kembali. Pergi saja, kawan.”

Komentator terkenal itu menambahkan sambil menyindir mereka yang menuntut perubahan drastis setelah hasil imbang tanpa gol melawan Cape Verde: “Hari ini, siapa pun yang tidak bermain di pertandingan sebelumnya akan diturunkan, bukan?”—sebuah referensi jelas terhadap tuntutan untuk mengubah susunan pemain inti.

Rekor potensial

Oyarzabal sempat mencatatkan awal yang luar biasa dalam pertandingan tersebut, di mana ia mencetak dua gol dan menciptakan satu gol dalam waktu hanya 24 menit, angka-angka yang digambarkan oleh tim program tersebut sebagai “rekor potensial bagi timnas Spanyol di Piala Dunia”.

Rekan setimnya, Alfredo Rilano, menyoroti perbedaan mencolok dengan pertandingan sebelumnya melawan Cape Verde, sambil menyebutkan bahwa Oyarzabal “pada hari sebelumnya bahkan tidak menyentuh bola selama setengah jam.”

Candaan seputar “pengundian grup”

Setelah hasil pertandingan dipastikan, tim komentator yang dipimpin Pako González mengizinkan diri mereka bercanda mengenai perjalanan Spanyol di turnamen ini, di mana salah satu dari mereka terdengar berkata di tengah tawa: “Kuncinya adalah kita harus imbang dengan Uruguay, Megilito. Kita harus berbicara dengan kapten timnas Uruguay, dan mengatur undian sekarang.”

Kuarter Pertama

Ketika pertandingan dihentikan pada menit ke-25 untuk jeda minum air yang biasa, para komentator memanfaatkan momen tersebut untuk melontarkan komentar sarkastis mengenai perkembangan sepak bola modern, dengan mengatakan: “Ini telah mengubah sepak bola menjadi bola basket,” dan dengan demikian mengakhiri “kuarter pertama” simbolis tersebut dengan kemenangan telak Spanyol dengan skor 3-0.

Suasana euforia memenuhi seluruh sudut bilik siaran “Cadena COPE”, menyertai setiap kata dari komentar-komentar bersemangat Lama, dalam pemandangan yang mencerminkan rasa puas yang melanda media Spanyol setelah penampilan meyakinkan melawan Arab Saudi.

Dengan kemenangan ini, Spanyol untuk sementara membungkam para pengkritiknya, dan memuncaki Grup 8 dengan 4 poin, sambil menanti pertandingan penentu melawan Uruguay di putaran ketiga yang mungkin akan menentukan lolosnya mereka ke babak 16 besar.