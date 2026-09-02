Komentar singkat lalu dihapus: Barcelona memicu tanda tanya dengan mengabaikan pensiun Messi

Sikap Barcelona atas pengumuman pensiun legendanya, Lionel Messi, dari sepakbola internasional bersama timnas Argentina memicu kontroversi luas, setelah klub Katalan itu hanya memberikan komentar singkat pada unggahan sang pemain, sebelum kemudian menghapusnya, di saat sejumlah klub besar bergegas memuji warisan legenda Argentina tersebut.

Keputusan Messi untuk mengakhiri karier internasionalnya datang pada hari Senin lalu, dan menarik perhatian luas di dunia olahraga, mengingat statusnya sebagai salah satu pemain paling menonjol dalam sejarah sepakbola. Namun, Barcelona, klub tempat ia menghabiskan sebagian besar kariernya, tidak menanggapi peristiwa itu dengan cara yang diharapkan banyak orang.

Dunia merayakan Messi, Barcelona memilih diam

Dalam hitungan jam sejak pengumuman pensiun Messi dari tim nasional, Paris Saint-Germain, yang menaungi sang pemain hanya selama dua musim, tak lupa membagikan pesan yang memuji pengaruh bintang Inter Miami Amerika Serikat saat ini terhadap sepakbola serta perubahan yang ia bawa bagi permainan.

Klub-klub lain yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan karier Messi, di antaranya Bayern Munich, Napoli, dan Augsburg, juga bergabung ke dalam daftar klub yang menghormati kariernya dan merayakan momen tersebut.

Hal ini tidak terbatas pada sepakbola saja, karena sejumlah akun resmi klub di liga bola basket profesional Amerika Serikat turut merespons peristiwa tersebut, sebagai gambaran betapa besarnya momen ini bagi dunia olahraga.

Sebaliknya, tidak ada perayaan serupa yang muncul di akun-akun resmi Barcelona, meski Messi menghabiskan sebagian besar karier profesionalnya bersama klub itu, dan berkontribusi besar dalam membangun kedudukan klub di antara elite klub-klub Eropa, meraih banyak gelar dan menciptakan momen-momen tak terlupakan bagi para pendukung klub di seluruh dunia.

Barcelona hanya beri komentar, lalu menghapusnya!

Meski demikian, Barcelona pada awalnya tidak sepenuhnya absen dari momen tersebut, karena akun klub sempat meninggalkan komentar singkat pada unggahan Messi yang mengumumkan pensiunnya dari tim nasional melalui "Instagram".

Akun Barcelona menulis dalam komentarnya, "Kau telah memberikan segala yang kau punya hingga napas terakhirmu. Negaramu dan seluruh kota Barcelona bangga atas warisan yang kau tinggalkan."

Namun, kejutan datang setelah klub memutuskan untuk menghapus komentar tersebut, sehingga menambah tajamnya kritik yang diarahkan pada sikapnya terhadap sang pemain.

Langkah ini mencerminkan sikap yang disengaja dan pesan yang keras terhadap Messi, terutama di momen ketika mantan klubnya diharapkan memberinya penghormatan penuh emosi yang layak bagi kedudukannya.

Perlu dicatat bahwa Messi mengenakan kostum Barcelona selama periode 2005 hingga 2021, dan meraih banyak gelar domestik serta Eropa bersamanya, namun ia hengkang setelah berakhirnya kontrak terakhirnya dengan klub untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain.

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