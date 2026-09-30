Komentar: Putusan terhadap Manchester City layak mendapat setiap superlatif, tetapi juga bisa menjadi bumerang





Vonis bersalah Premier League terhadap Manchester City sangat sensasional: bersalah dalam 114 dari 115 dakwaan, yang jelas bukan pelanggaran sepele. Komisi independen yang ditunjuk liga menemukan cukup bukti untuk membuktikan adanya penipuan finansial sistematis oleh klub itu dari 2009 hingga 2018.

Klub yang dikelola keluarga penguasa Abu Dhabi itu, menurut pandangan para hakim, antara lain telah menyajikan laporan keuangan secara keliru, membuat kontrak fiktif dengan perusahaan-perusahaan untuk "menggelembungkan pemasukan secara artifisial dan menurunkan biaya mereka", seperti tertulis dalam putusan tersebut. Dengan cara itu, The Cityzens selama bertahun-tahun bisa mengeluarkan lebih banyak uang di bursa transfer daripada yang sebenarnya diizinkan oleh regulasi UEFA dan Premier League. Manchester City diduga mengakali keuntungan ilegal hingga satu miliar euro dengan cara ini.

Sungguh: ini adalah putusan yang dalam skalanya bersejarah dan layak mendapat setiap superlatif. Terutama secara finansial, ini bisa memicu konsekuensi yang belum pernah terjadi sebelumnya; sudah lama beredar spekulasi apakah klub-klub Premier League yang dirugikan kini bisa menuntut ganti rugi dari Manchester City karena kehilangan pemasukan.

Namun, vonis bersalah ini kini juga harus diikuti hukuman yang setimpal. Jika tidak, tembakan ini juga bisa berbalik arah dan justru membuat semuanya lebih buruk.

Bahwa akan ada hukuman bersejarah terhadap mantan klub Pep Guardiola itu memang menjadi lebih mungkin karena cara putusan ini dirumuskan, tetapi masih jauh dari kepastian.

Apakah Manchester City pernah dihukum karena pelanggaran finansial sebelumnya?

Bagaimanapun, ini bukan kali pertama Manchester City dijatuhi hukuman karena pelanggaran finansial. Tepatnya, Manchester City sudah pernah dihukum pada 2020 atas pelanggaran yang sama seperti sekarang.

Saat itu UEFA menjatuhkan hukuman kepada The Skyblues berupa larangan tampil selama dua tahun di seluruh kompetisi antarklub Eropa dan denda 30 juta euro karena pelanggaran serius terhadap Financial Fair Play. Memang, putusan itu kemudian dibatalkan oleh pengadilan pidana internasional CAS, tetapi sama sekali bukan karena pengadilan menetapkan bahwa City tidak bersalah. Sebaliknya, City diuntungkan oleh regulasi dan penyelidikan UEFA yang cenderung longgar.

Setelah lima tahun, pelanggaran finansial dianggap kedaluwarsa bagi UEFA. Tuduhan yang diajukan terhadap Manchester City saat itu terutama berkaitan dengan tahun 2009 hingga 2013, sehingga pada 2020 sudah kedaluwarsa.

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Selain itu, UEFA terutama merujuk pada dokumen-dokumen yang disediakan whistleblower Rui Pinto kepada Football Leaks, antara lain kepada Spiegel. Tampaknya konfederasi itu tidak banyak berupaya mencari bukti tambahan dari masa yang lebih baru dan juga ingin segera menuntaskan kasus yang tidak menyenangkan tersebut. Pada akhirnya, Manchester City lolos hanya dengan denda 10 juta euro karena kurang kooperatif dengan otoritas.

Tanpa hukuman berat, putusan paling bersejarah sekalipun tidak ada nilainya

Premier League tak bisa dituduh kurang teliti: komisi itu menyelidiki selama tiga tahun sebelum putusan ini dijatuhkan. Dan karena liga tidak mengenal batas waktu kedaluwarsa untuk pelanggaran terhadap Profit and Sustainability Rules (PSR), bukti-bukti yang juga paling kuat dan tersedia untuk publik dari tahun-tahun awal pengambilalihan klub oleh keluarga penguasa Abu Dhabi pun bisa digunakan.

Fakta bahwa justru Premier League, liga paling komersial dan paling kapitalistis di dunia, kini menuntaskan apa yang digagalkan UEFA pada 2020 sangatlah mencolok.

Namun seperti telah disebutkan, putusan ini hanya boleh menjadi langkah pertama. Jujur saja: siapa yang sampai kemarin masih ingat bahwa Manchester City pada 2020 sudah pernah dihukum atas pelanggaran yang sama? Degradasi paksa Juventus dari Serie A pada 2006 karena pengaruh sistematis terhadap wasit (“Calciopoli”) masih diingat banyak orang sampai sekarang; larangan tampil di Conference League pada musim 2023/2024 karena manipulasi neraca (“Plusvalenza”) mungkin bahkan sekarang sudah dilupakan banyak orang.

Tanpa hukuman bersejarah, bahkan putusan paling keras pun tidak ada nilainya.

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Bukan karena setelah itu semuanya akan menjadi lebih baik. Berpikir demikian adalah hal yang bodoh. Kecurangan sudah menjadi bagian dari sepakbola profesional sejak olahraga itu ditemukan. Dan sampai sekarang, pihak-pihak yang terlibat selalu menemukan cara baru untuk berbuat curang begitu satu celah ditutup. Namun jika Manchester City sekarang tidak juga dihukum berat atas pelanggaran masif ini dan setelah putusan ini, maka aturan apa pun seperti Financial Fair Play bisa sekalian dikubur untuk selamanya.

Jika benar-benar ada sesuatu yang ingin dibuat sedikit lebih baik dalam hal ini, maka City harus dihukum dengan berat.

Apa ancaman nyata yang kini dihadapi Manchester City?

Segalanya mungkin terjadi, mulai dari pengurangan poin besar selama beberapa tahun dan denda ratusan juta euro hingga degradasi paksa, pencabutan semua gelar yang dimenangi dalam periode tersebut, serta pembayaran ganti rugi yang luas kepada para pesaing.

Namun, sejujurnya itu sayangnya tidak terlalu bisa dibayangkan. Sebesar apa pun keinginan dan pentingnya Premier League memberi contoh serta menjatuhkan hukuman seberat mungkin kepada Manchester City, sebesar itu pula liga akan merugikan dirinya sendiri. Klub-klub seperti Chelsea, Aston Villa, atau Nottingham Forest secara agresif memaksimalkan batas PSR. Itu pada dasarnya tidak dilarang, tetapi ke depannya liga harus mengawasi dengan sangat cermat setiap tanda pembukuan kreatif jika memang serius.

Selain itu, kemampuan finansial ManCity tidak boleh diremehkan: Manchester City hampir pasti akan mengajukan banding. Pertarungan hukum tanpa akhir melawan sumber daya klub yang nyaris tak terbatas dan didukung negara mengandung risiko finansial dan politik yang ekstrem. Bagi liga dan pada akhirnya juga bagi semua klub di liga. Putusan keras juga bisa, seperti telah disebutkan, memicu gelombang tuntutan ganti rugi yang tak terhitung dari klub-klub lain yang merasa dicurangi soal gelar atau pemasukan dari Liga Champions dan kompetisi lainnya. Ada kekhawatiran bahwa pada akhirnya liga akan mengambil kesepakatan pragmatis dengan Manchester City agar tidak tersesat dalam labirin hukum.

Namun itu justru akan menghasilkan kebalikan dari apa yang sebenarnya ingin dicapai putusan ini. Aturan seperti Financial Fair Play atau Profit and Sustainability Rules versi Inggris akan benar-benar mati.