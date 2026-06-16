Komentar pertama Renard mengenai penunjukannya sebagai pelatih tim nasional Tunisia

Asosiasi Sepak Bola Tunisia secara resmi mengumumkan penunjukan pelatih asal Prancis, Hervé Renard, sebagai pelatih kepala baru tim nasional, menggantikan Sabri Lamouchi, sebagai langkah darurat setelah kekalahan telak 5-1 dari Swedia pada laga pembuka "El Eagles of Carthage" di Piala Dunia 2026.

Keputusan ini diambil sebagai upaya mendesak untuk mengembalikan keseimbangan tim menjelang pertandingan krusial melawan Jepang, yang akan menentukan nasib tim nasional di turnamen tersebut.

Renard dijadwalkan tiba di Meksiko pada Selasa mendatang untuk memimpin sesi latihan pertama tim dalam persiapan menghadapi pertandingan yang dinanti melawan Jepang.

Menurut laporan saluran "RMC Sport" Prancis, pelatih berusia 57 tahun itu setuju untuk mengambil alih tugas hingga akhir turnamen, setelah negosiasi singkat yang dilakukan oleh presiden Federasi Sepak Bola Tunisia.

Dengan demikian, Renard menjalani pengalaman ketiganya secara berturut-turut di Piala Dunia, setelah memimpin tim nasional Arab Saudi pada edisi 2022 yang menandai kemenangan bersejarahnya atas Argentina (1-2).

Renard dikenal karena kemampuannya dalam menangani situasi darurat, karena ia pernah melatih beberapa tim nasional Afrika dan meraih kesuksesan yang menonjol, terutama saat menjuarai Piala Afrika bersama Zambia pada 2012 dan Pantai Gading pada 2015.

Federasi Sepak Bola Tunisia berharap dapat memanfaatkan pengalamannya yang luas untuk mengembalikan keseimbangan tim menjelang pertandingan krusial melawan Jepang, yang bermain imbang dengan Belanda dalam pertandingan pembuka mereka (2-2).

Renard, dalam pernyataan singkatnya saat tiba di Paris dari Dakar sebelum berangkat ke Monterrey, mengatakan: "Tidak perlu berpikir terlalu banyak... Ini adalah awal baru dan tantangan yang cepat."

Menerima tugas melatih tim nasional selama Piala Dunia berlangsung adalah hal yang jarang terjadi, namun Renard, yang dikenal dengan pidato-pidato motivasinya dan kepribadiannya yang tegas, tampaknya siap menghadapi tantangan yang tidak biasa ini. Semua mata kini tertuju ke Monterrey, di mana pelatih asal Prancis ini memulai tugas barunya di salah satu momen paling sensitif dalam sejarah sepak bola Tunisia.