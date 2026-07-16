FIFA menanggapi, pada Kamis malam ini, spanduk kontroversial terkait Kepulauan Malvinas/Falkland yang dikibarkan oleh para pemain Argentina setelah mengalahkan Inggris (2-1) di semifinal Piala Dunia 2026.

Organisasi Sepak Bola Internasional (FIFA) akhirnya angkat bicara, sehari setelah spanduk bertuliskan “Kepulauan Malvinas adalah milik Argentina” itu dikibarkan selama perayaan kemenangan di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, Amerika Serikat.

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Seorang juru bicara FIFA, seperti dilansir jaringan "RMC" Prancis, mengatakan: "Sesuai prosedur standar, Komite Disiplin Independen FIFA saat ini sedang meninjau laporan pertandingan dan mempertimbangkan keadaan yang relevan, sebelum mengambil keputusan mengenai tindakan lebih lanjut, sesuai dengan Kode Disiplin FIFA."

Apakah Argentina akan dikenai sanksi?

Spanduk yang dibawa oleh sejumlah pemain timnas Argentina setelah peluit akhir dibunyikan, sebelum kemudian diletakkan oleh Giovanni Lo Celso di atas lapangan, tampaknya melanggar peraturan FIFA yang melarang segala bentuk ekspresi politik di dalam stadion selama turnamen yang diselenggarakan oleh federasi sepak bola internasional tersebut.

FIFA belum menetapkan jadwal untuk mengumumkan keputusannya mengenai kemungkinan sanksi, namun biasanya dalam kasus seperti ini, FIFA menunggu hingga turnamen berakhir sebelum mengeluarkan keputusan disiplin apa pun.

Pada tahun 2014, FIFA pernah menjatuhkan denda sebesar 20 ribu euro kepada Asosiasi Sepak Bola Argentina, akibat pesan serupa yang ditampilkan selama pertandingan persahabatan melawan Slovenia.

Sanksi kali ini mungkin akan lebih berat, mengingat insiden tersebut terjadi selama ajang Piala Dunia, dan karena foto-fotonya telah tersebar luas ke seluruh dunia.

Kepulauan Malvinas (Falkland) adalah kepulauan kecil di Samudra Atlantik Selatan, yang kedaulatannya diklaim oleh Argentina sejak Inggris menguasai kepulauan tersebut pada tahun 1833.

Pada tahun 1982, pecah perang yang berlangsung selama dua bulan—dan berakhir dengan kemenangan Inggris—setelah Dewan Militer Argentina mendaratkan pasukannya di kepulauan tersebut; bentrokan tersebut menewaskan 649 tentara Argentina dan 258 tentara Inggris.