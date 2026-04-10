Komentar pertama dari Federasi Sepak Bola Arab Saudi terkait krisis pertandingan Al-Ahli dan Al-Fayha

Asosiasi Sepak Bola Arab Saudi (PSSA) mengeluarkan pernyataan resmi pertamanya terkait krisis wasit yang terjadi dalam pertandingan Al-Ahli melawan Al-Fayha di Liga Roshen.

Al-Ahli bermain imbang 1-1 dengan Al-Fayha dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Rabu di Stadion Kota Al-Majma'ah, dalam putaran ke-29 Liga Roshen.

Pertandingan tersebut diwarnai oleh sejumlah keputusan wasit yang kontroversial, yang mendorong Al-Ahli untuk mengeluarkan pernyataan keras yang mengkritik wasit, serta menuntut agar rekaman percakapan antara mereka dan wasit video (VAR) selama insiden tersebut diperdengarkan.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Saudi mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa komite terkait sedang menangani insiden-insiden yang terjadi dalam pertandingan tersebut, serta menekankan pentingnya melindungi integritas sepak bola Saudi.

Federasi mengatakan dalam pernyataannya: "Menyikapi pertandingan yang digelar antara tim Al-Fayha dan Al-Ahli dalam putaran ke-29 Liga Profesional Saudi Roshen, serta pernyataan media yang menyertainya setelah pertandingan berakhir."

Serikat tersebut menjelaskan: "Federasi Sepak Bola Saudi menegaskan bahwa komite yang berwenang telah memulai proses hukum terkait insiden tersebut, dan perkembangan selanjutnya akan diumumkan sesuai prosedur resmi, berdasarkan komitmen terhadap prosedur yang berlaku, serta penghormatan terhadap independensi kerja komite dan persyaratan tata kelola serta transparansi."

Dia menambahkan: "Asosiasi Sepak Bola Saudi juga menekankan bahwa integritas kompetisi dan perlindungan reputasi sepak bola Saudi merupakan komitmen mendasar, serta kewajiban hukum sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku."

Dia menambahkan: "Pada saat yang sama, Federasi menegaskan kebanggaannya terhadap semua klub, serta komitmennya untuk bekerja sama dengan mereka sebagai mitra dalam mengembangkan sepak bola Saudi, dalam kerangka kerja yang didasarkan pada sinergi dan tanggung jawab bersama."

Penyerang Al-Ahli asal Inggris, Ivan Toney, menegaskan setelah pertandingan bahwa wasit keempat memberitahunya untuk fokus hanya pada Liga Champions Asia Elite tanpa Liga Roshen, hal yang juga dikonfirmasi oleh pelatihnya asal Jerman, Matthias Jaissle.

Hasil imbang ini memperumit posisi Al-Ahli dalam perebutan gelar Liga Roshen, di mana mereka kini tertinggal 4 poin dari pemuncak klasemen Al-Nassr yang telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit, serta tertinggal 2 poin dari Al-Hilal yang menempati posisi kedua.