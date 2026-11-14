Komentar panas dari Benatia soal krisis final Afrika melawan Senegal: Apa yang dia katakan tentang gelar Maroko?

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Mehdi Benatia, mantan direktur olahraga Olympique Marseille asal Maroko, mengomentari krisis kontroversial yang terjadi setelah final Piala Afrika 2025 antara Maroko dan Senegal, yang menyaksikan perkembangan beruntun hingga berakhir dengan keputusan komite banding Konfederasi Sepak Bola Afrika yang menetapkan Maroko sebagai pemenang gelar.

Iklan

Benatia menggambarkan situasi tersebut sebagai sesuatu yang kacau, sembari menegaskan bahwa gelar juara Maroko, sekalipun secara resmi dipastikan, tidak akan memiliki cita rasa yang sama mengingat kondisi yang melingkupi pertandingan serta kontroversi hukum yang terus berlangsung terkait hasilnya.

Dalam sebuah wawancara dengan saluran televisi Prancis "Canal+", Benatia berbicara tentang dampak dari final yang digelar pada Januari 2026, dan berakhir dengan kemenangan Senegal lewat satu gol tanpa balas setelah melalui babak tambahan, sebelum pada Maret komite banding Konfederasi Sepak Bola Afrika memutuskan untuk menganggap timnas Senegal mengundurkan diri dan memberikan kemenangan kepada Maroko.

Mantan pejabat Maroko itu mengakui bahwa ia tidak mengetahui pihak yang pada akhirnya akan menyelesaikan perkara ini, namun ia menggambarkan apa yang terjadi sebagai kekacauan yang sesungguhnya, mengingat rumitnya kasus tersebut dan penantian atas putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga terkait gugatan yang diajukan atas keputusan itu.

Krisis ini bermula dari menit-menit akhir waktu normal pertandingan, ketika wasit memberikan tendangan penalti untuk timnas Maroko, sebuah keputusan yang memicu kemarahan para pemain Senegal dan mendorong sejumlah dari mereka meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes, sebelum kembali untuk melanjutkan pertandingan.

Iklan Iklan

Belakangan, Konfederasi Sepak Bola Afrika berpegang pada peristiwa ini untuk menganggap tindakan timnas Senegal sebagai pelanggaran terhadap regulasi kompetisi, yang kemudian membuka jalan bagi keputusan komite banding untuk mengubah hasil pertandingan dan memberikan gelar kepada Maroko secara resmi.

Topik Terkait

Di sisi lain, pihak Senegal tetap bersikukuh atas haknya meraih gelar berdasarkan hasil yang terjadi di dalam lapangan, sehingga krisis ini pun beralih ke ranah peradilan.

Benatia mengkritik cara penanganan peristiwa tersebut saat pertandingan berlangsung, dengan membebankan tanggung jawab kepada ofisial pertandingan dan para wasit karena tidak mengambil keputusan yang tepat pada saat itu.

Iklan

Ia berpendapat bahwa kembalinya para pemain Senegal ke lapangan dan melanjutkan pertandingan semestinya menjadi pertimbangan dalam peninjauan kasus ini, sembari mempertanyakan manfaat dari mengubah peristiwa itu, setelah pertandingan usai, menjadi sebuah krisis hukum yang berakhir dengan perubahan hasil.

Meski telah menjalani 66 pertandingan internasional dengan seragam timnas Maroko, Benatia tidak menyembunyikan penyesalannya atas cara kemungkinan negaranya meraih gelar kini diperbincangkan.

Iklan

Ia mengatakan bahwa keberhasilan Maroko meraih trofi, apabila dipastikan secara resmi, tidak akan memiliki cita rasa yang sama seperti seandainya persaingan itu diselesaikan secara wajar di dalam lapangan.

Ia menambahkan bahwa apa yang terjadi sangat menyedihkan bagi sepak bola Maroko, seraya mengungkapkan rasa frustrasinya atas terulangnya krisis semacam ini dalam kompetisi-kompetisi Afrika.

Iklan

Ia menyebut bahwa ia memiliki teman-teman yang pernah bermain di benua tersebut dan berbicara positif kepadanya tentang Maroko, yang membuat citra yang melekat pada final ini terasa lebih mengganggu baginya.

Di atas lapangan, pertandingan menyuguhkan skenario yang dramatis, setelah pemain Maroko Ibrahim Diaz gagal mengeksekusi tendangan penalti yang diberikan untuk timnas negaranya pada masa tambahan babak kedua, menyusul terhentinya permainan selama beberapa menit akibat protes para pemain Senegal dan kepergian mereka dari lapangan.

Iklan

Setelah pertandingan dilanjutkan, timnas Senegal berhasil memulihkan keseimbangannya, dan Pape Gueye mencetak satu-satunya gol pertandingan pada babak tambahan, memastikan gelar bagi Senegal sesuai hasil akhir dari laga tersebut.

Namun komite banding Konfederasi Sepak Bola Afrika meninjau kembali peristiwa itu dua bulan kemudian, dengan berpegang pada regulasi yang mengatur tentang meninggalkan lapangan, dan mengeluarkan keputusan untuk menganggap Senegal mengundurkan diri serta memberikan kemenangan kepada Maroko dengan hasil secara resmi.

Iklan

Kalangan sepak bola Afrika menantikan putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga, yang akan menyelesaikan sengketa antara federasi Maroko dan Senegal mengenai keabsahan keputusan komite banding serta identitas juara edisi 2025. Putusan tersebut diperkirakan akan dikeluarkan pada akhir November, untuk menentukan nasib gelar yang penuh kontroversi itu.