Komentar Bielsa mengenai janji Kookria membuat para jurnalis tertawa terbahak-bahak

Pelatih Uruguay asal Argentina, Marcelo Bielsa, membuat para jurnalis tertawa dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Cape Verde, Senin dini hari, pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Timnas Uruguay bermain imbang melawan Arab Saudi (1-1) pada putaran pertama, sementara Timnas Cape Verde menjadi sorotan setelah bermain imbang tanpa gol melawan Spanyol, salah satu kandidat terkuat untuk merebut gelar Piala Dunia.

Mark Cucurella, bek kiri timnas Spanyol yang baru saja pindah ke Real Madrid, beberapa hari lalu berjanji akan menato wajah pelatih Luis de la Fuente di tubuhnya jika “La Roja” berhasil menjuarai Piala Dunia.

Surat kabar Inggris “The Independent” melaporkan konferensi pers pelatih Uruguay tersebut, di mana ia mengabaikan usulan bahwa para pemainnya mungkin akan meniru tindakan Mark Cucurella.

"Itu tidak akan terjadi," kata Bielsa dengan tegas, yang memicu tawa para jurnalis di dalam ruangan.

Timnas Uruguay telah dua kali menjuarai Piala Dunia dalam sejarahnya, yaitu pada tahun 1930 dan 1950.

Perlu dicatat bahwa timnas Uruguay akan menghadapi Spanyol pada Sabtu dini hari mendatang, dalam pertandingan ketiga babak penyisihan grup Piala Dunia.